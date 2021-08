París Saint Germain hizo oficial esta tarde que Lionel Messi, su flamante contratación, utilizará el dorsal número 30 en la camiseta que utilizará tanto en la Liga 1 como en la Champions League continental.

La entidad parisina, financiada por capitales de Qatar, anunció en sus redes sociales que el astro rosarino, de 34 años, suscribirá un "contrato por dos temporadas, con opción a uno más".

El club, cuyo plantel profesional es dirigido por el santafesino Mauricio Pochettino, difundió una fotografía en la que el crack que desarrolló toda su anterior campaña en el Barcelona luce una casaca de color azul con el número 30.

La institución, además, anunció que esa misma indumentaria, como una de color blanco, "ya está a la venta" de manera "en línea", con precios que van de los 82,99 a los 157,99 euros por unidad, de acuerdo con el talle solicitado.

PSG, que también tiene en sus filas a los argentinos Leandro Paredes (ex Boca Juniors), Angel Di María (ex Rosario Central) y Mauro Icardi (ex Inter de Italia), le otorgó la bienvenida a Messi colgando un video clip de presentación de casi 2 minutos, en donde se anuncia el arribo de "un nuevo trompo en París: Messi 2023".

(Télam)