La siguiente es la programación prevista para la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional, a jugarse entre el viernes 25 y martes 1 de marzo.

-Viernes 25, a las 19.10, por TV-

Deportivo Morón-Defensores de Belgrano

-A las 21.30-

MIRÁ TAMBIÉN Napoli igualó de visita ante Cagliari y no pudo alcanzar la punta de la Serie A

Estudiantes de Río Cuarto-Tristán Suárez

-Sábado 26, a las 17.00-

Click to enlarge A fallback.

All Boys-Chaco For Ever

Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Brown de Puerto Madryn

MIRÁ TAMBIÉN El serbio Djokovic volvió al circuito tras la polémica por la vacuna y venció al italiano Musetti

-A las 17.00, por TV-

Deportivo Madryn-San Martín de Tucumán

-A las 19.05, por TV-

Nueva Chicago-Sacachispas

-Domingo 27, a las 17.00-

Deportivo Maipú de Mendoza-Mitre de Santiago del Estero

Villa Dálmine-Santamarina de Tandil

-A las 17.00, por TV-

Flandria-Chacarita Juniors

-A las 17.30-

Gimnasia y Esgrima de Mendoza-San Telmo

-A las 19.00-

Guemes de Santiago del Estero-San Martín de San Juan

-A las 20.00, por TV-

Belgrano de Córdoba-Estudiantes de Buenos Aires

-A las 21.30, por TV-

Temperley-Brown de Adrogué

-Lunes 28, a las 17.00-

Deportivo Riestra-Atlanta

-A las 19.10, por TV-

Almagro-Instituto de Córdoba

-A las 20.00-

Alvarado de Mar del Plata-Agropecuario de Carlos Casares.

-A las 21.10, por TV-

Quilmes-Ferro

-Martes 1 de marzo, a las 17.00, por TV-

Almirante Brown-Atlético de Rafaela

Libre: Independiente Rivadavia Mendoza

(Télam)