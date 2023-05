El ex director técnico del plantel de Fútbol Femenino de Boca Juniors, Jorge Daniel Martínez, fue procesado hoy por la Justicia por el abuso sexual simple de la jefa de prensa del plantel a partir de hechos que según denunció tuvieron lugar en 2022. Fue la decisión del juez Alberto Baños quien lo procesó por abuso sexual simple a Florencia Marco, empleada del club desde 2011 y con el Femenino desde 2019. Ella denunció que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez a partir de su llegada al club, en enero de 2022, y que fue manoseada por el entrenador de "Las Gladiadoras", hecho que habría ocurrido en el viaje a Quito en la final de la Copa Libertadores. La denunciante dijo que acudió a la Justicia porque luego de hacer la presentación interna de su acusación no obtuvo respuesta

Según la abogada de Marco, Andrea Lucangioli, se le comunicó el accionar de Martínez a integrantes de distintas áreas y también a la vicepresidenta y directora del Departamento de Inclusión e Igualdad, Adriana Bravo, sin que nada hicieran. "En cuanto a la institución, Boca fue y es mi casa hace 11 años y por eso estoy triste y dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger", remarcó la mujer denunciante al concurrir a Tribunales a hacer la denuncia por la cual ahora procesaron a Martínez. Semanas atrás, Martínez fue sometido a indagatoria por el Juzgado de Instrucción número 43, pero se negó a declarar en una audiencia hecha por videoconferencia. Ahora, el ex DT y ex marcador lateral "Xeneize" fue procesado. SOF/GAM NA