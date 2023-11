El Chelsea del argentino Enzo Fernández recibió una pésima noticia, ya que podrían quitarles puntos en la Premier League por acusaciones de irregularidades financieras llevadas a cabo durante la etapa de Roman Abramovich al frente del club. Según una investigación que llevó a cabo el medio The Guardian, el ex propietario de la entidad de Londres, el ruso Abramovich, durante los 19 años que estuvo al frente del club, realizó pagos a través de paraísos fiscales que no habrían sido incluidos en las cuentas de la institución y que estarían relacionados con los fichajes de Samuel Eto o, Willian y las renovaciones de Eden Hazard y Antonio Conte, entre otros. Los archivos a los que tuvo acceso el sitio británico, fueron clasificados como "Operación Chipre" y desvelan una serie de pagos valorados en decenas de millones de libras a lo largo de una década, a través de empresas en paraísos fiscales en poder del nacido en Rusia y habría usado en beneficio del Chelsea rompiendo el fair play financiero. La Premier League y la federación inglesa (FA) están investigando al Chelsea y la UEFA los sancionó con 10 millones de euros de multa al admitir "la falta de cierta información financiera" durante ese período. Abramovich fue dueño del Chelsea desde que lo compró por 140 millones de libras en 2003 hasta que en 2022 tuvo que deshacerse de él debido a sus conexiones con Rusia. Durante su etapa en Stamford Bridge, el Chelsea ganó 18 títulos, incluyendo cinco Premier League, dos Champions League, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, cinco FA Cup y tres Copas de la Liga. LG/GO NA