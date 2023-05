El presidente de Unión, de Santa Fe, Luis Spahn afirmó que la "crisis que atraviesa el club se debe esencialmente a los malos resultados futbolísticos", en medio de la turbulencia generada por el último puesto del primer equipo en la tabla de posiciones de la Liga Profesional que hoy lo está condenando a descender a la Primera Nacional.

En medio de un clima complicado, el presidente de Unión rompió el silencio mediante una conferencia de prensa ofrecida en la sede del club, en la que aclaró "hacia dónde va y qué se hace con la plata", después de venderse jugadores por más de 4.500.000 dólares.

"Se organizó esta conferencia de prensa para llevarle tranquilidad a los socios y presentarles la información correspondiente, algo difícil de realizar dando una nota a un medio individualmente, porque no permite llegar a todos los socios como uno quisiera y no se pueden verificar un montón de temas que están desvirtuados", alertó.

"Por las redes y demás medios percibimos que los hinchas están preocupados por el manejo del dinero y las obras. Es verdad que no es fácil ofrecer un panorama general, pero por ejemplo debo aclarar que en el último período no hubo retiro de la deuda de mi familia. Acá no hay ningún mensaje encubierto", apuntó.

MIRÁ TAMBIÉN Guaraní y Emelec empataron por el grupo de Huracán, en el que los cuatro participantes están igual

Spahn estimó que la crisis general de la institución se debe "a los resultados del fútbol. El equipo está en una situación incómoda, pero tenemos confianza en que lo revertiremos. Ahora está todo en manos del nuevo técnico, Sebastián Méndez, y este grupo de jugadores que nos dieron muchas satisfacciones, participaron de ciclos exitosos, como ganar el clásico y tener una buena participación en la Copa Sudamericana".

" Pero también debo dejar en claro que pese a todos estos inconvenientes nunca hubo un amague de renuncia de mi parte, ya que me siento respaldado por todos", afirmó Spahn. (Télam)