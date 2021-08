Nicolás Russo, presidente de Lanús, advirtió que "no estaría mal" una suerte de "fair play (juego limpio) financiero" en el fútbol argentino para que "clubes endeudados" no sigan incorporando jugadores en forma masiva.

"No estaría mal un 'fair play' (juego limpio) financiero. No entiendo cómo clubes endeudados siguen ofreciendo contratos con salarios que no se pueden pagar", manifestó el dirigente deportivo.

"Algunas instituciones ofrecen cinco veces más de lo que puede pagar Lanús. Eso desestabiliza cualquier mercado", agregó el directivo al programa radial 'Bar Deportivo' de Radio Del Plata.

La reciente desvinculación de Lionel Messi del Barcelona, relacionada con un tema económico-financiero, reflotó una cuestión que "en el fútbol argentino hace rato debería tratarse".

"La situación del fútbol argentino no escapa a la del país en general. El nivel de los torneos bajó mucho, pero sirvió para ordenar económicamente a los clubes", describió Russo, de 61 años y con más de tres décadas de experiencia como dirigente deportivo.

El titular 'granate' también se refirió a la decisión de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de que Boca Juniors actúe con jugadores alternativos y de Reserva dos de los primeros encuentros del certamen (ante Banfield y San Lorenzo), luego de que se resolviera que los titulares debían cumplir con un aislamiento por haber 'roto la burbuja' en su viaje a Brasil.

"Me pareció bien que se haya hecho cumplir el reglamento luego de lo que pasó con Boca en Brasil. Pero si vamos a ser reglamentaristas, seámoslo siempre, no a veces", sostuvo.

Por último, el presidente de Lanús aseguró mantener "una muy buena relación" con el actual titular de AFA, Claudio Tapia, aun cuando no descarta –en un futuro- ocupar el sillón máximo de la calle Viamonte.

"Me encantaría coronar mi carrera siendo presidente de AFA. Pero eso no lo decide nadie en particular, lo deciden los clubes en general. Llegado el momento se analizará la posibilidad", expresó. (Télam)