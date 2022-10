N´Golo Kanté, futbolista de la Selección de Francia y el Chelsea de Inglaterra, se resintió de su problema muscular y aseguran que no llegará a recuperarse para disputar el Mundial de Qatar 2022 en menos de 40 días. "La selección francesa no podrá contar con la presencia de N’Golo Kanté para el Mundial de Qatar", fue la tajante confirmación que realizó el diario L’Equipe, en la cual aseguró que el mediocampista que supo alzar la Copa del Mundo en Rusia 2018 deberá "abandonar" su intención de recuperarse para la cita que se iniciará en un par de semanas. El futbolista del Chelsea, es una de las grandes figuras que está en permanente observación desde hace algunos meses por la lesión que lo tiene a maltraer y las últimas informaciones no son las mejores ya que se habría resentido en el tendón de la corva. "Seguimos esperando por N’Golo. Tuvo un problema en el entrenamiento y no es lo ideal. Es decepcionante para él y para nosotros. Tenemos que esperar a ver el alcance", explicó en la última conferencia de prensa Graham Potter, director técnico del elenco inglés. Mientras se espera una confirmación oficial sobre el estado del futbolista de 31 años, una de las estrellas del combinado francés, desde la prensa lo dan afuera de Qatar 2022: "Lesionado en los isquiotibiales, N’Golo Kanté no jugará el Mundial con la selección de Francia", tituló el citado medio. "Este es un verdadero primer golpe para los Blues", coincidió con la noticia también el periodista Harold Marchetti en Le Parisien. Por su parte, la última vez que el mediocampista sumó minutos fue el 14 de agosto pasado en el empate 2-2 entre Chelsea y Tottenham por la Premier League. En aquella ocasión fue reemplazado a pocos minutos del final por Conor Gallagher y desde entonces no pudo reaparecer, aunque se esperaba que el plazo de recuperación sea el adecuado para llegar a Qatar, sus problemas en las últimas sesiones lo están dejando afuera del campeonato. Didier Deschamps ya había informado semanas atrás que no iba a citar a ningún deportista que no estuviera en óptimas condiciones físicas, algo que también pone en aprietos a Paul Pogba, quien se operó de la rodilla derecha a inicios de septiembre por un problema en los meniscos. LG/SPC NA