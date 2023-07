El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, dijo hoy que prefiere "no hablar" de la posible salida del mediocampista Agustín Martegani a Racing Club, en la previa al partido de la Copa Argentina contra Platense, por los 16avos.

"Yo de los temas de negociaciones, en este caso de Agustín, preferiría que hablen con él, a ver cuál es su deseo. Ahora está concentrado con sus compañeros", afirmó el DT en la conferencia de prensa.

Es que Martegani sin demasiados minutos cuenta con una oferta de 2.5 millones de dólares para pasar al conjunto conducido por Fernando Gago, al tiempo que es deseado por el Argentinos de Gabriel Milito.

"Lo mejor es que hablen con él así no tercerizamos las ideas. Prefiero no hablar de casos hipotéticos. Estamos pensando en el partido de mañana. Prefiero que hablen con él", reiteró cuando le preguntaron acerca de si conocía el deseo del futbolista.

Además, el DT sostuvo que "nadie" en la Argentina puede pagar lo que vale Agustín Giay.

"No lo veo para nada factible. El día que Giay se vaya de acá será después de ser campeón y a Europa. Es un jugador con mucha proyección. Hay mucho ruido. He leído que acá hay algunos clubes que quieren determinados jugadores. Acá, salvo que el jugador quiera irse, tenga ese deseo... No es el caso de Giay, de Hernández", sentenció.

San Lorenzo chocará mañana con Platense, a las 21.10, en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús. (Télam)