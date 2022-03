Portland Timbers, con el lateral izquierdo argentino Claudio Bravo y el volante Sebastián Blanco, igualó esta tarde 1 a 1 como local ante Orlando City, en el estadio Providence Park, en el único partido jugado en la continuidad de la quinta fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El mediocampista brasileño Júnior Urso puso en ventaja al conjunto visitante y empató el volante paraguayo Cristhian Paredes, ambas conversiones en el segundo tiempo.

Bravo -ex Banfield- tuvo concurso titular en el equipo dueño de casa; en tanto que Blanco -ex San Lorenzo y Lanús- ingresó en el segundo tiempo. En cambio, el mediocampista David Ayala -ex Estudiantes de La Plata- se mantuvo en el banco de relevos.

En Orlando ingresó en el segundo período el defensor argentino Rodrigo Schlegel -ex Racing-, de acuerdo al detalle del sitio Soccerway.

Al inicio de la quinta fecha, este sábado, Cincinnati, con Alvaro Barreal y Luciano Acosta, cayó en su visita a Charlote FC por 2 a 0.

También, en condición de visitante y por el mismo marcador, Real Salt Lake, con Pablo Ruíz y Jonathan Menéndez, perdió ante Kansas City.

(Télam)