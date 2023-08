La Asociación del Fútbol Argentino lanzó, este miércoles, la plataforma AFA ID, una aplicación que permitirá tener prioridad en la compra de entradas para los partidos de la Selección argentina de local y ya hay polémica por los precios para asociarse. A una semana del debut de los campeones del mundo de local ante Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas, la AFA lanzó esta nueva aplicación que generará distintos beneficios para aquellos que decidan asociarse. Uno de los principales es la posibilidad de tener prioridad para conseguir entradas en los que encuentros que la "Albiceleste" juegue de local. Todo aquel que desee asociarse lo podrá hacer en tres categorías: bronce, plata y oro, las cuales varían en precios que generaron polémica en el hincha argentino. Ser socio permitirá tener prioridad para los encuentros de la clasificación mundialista, descuentos exclusivos en la indumentaria hasta poder asegurarse entradas para la Copa América 2024 y de la Copa del Mundo 2026. Las categorías y los beneficios que tendrán aquellos que se asocien: . Socio Bronce - Costará 24 mil pesos y se podrá pagar en un solo pago por tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria. - Los cupos son ilimitados y tendrá prioridad en la compra de entradas a través del sitio Deportick para los partidos de Eliminatorias y amistosos en territorio nacional, los cuales deberán retirar de manera presencial. - Obtendrán un carnet virtual. - Participará en sorteos y experiencias exclusivas. - La vigencia será de un año. - No se podrá hacer una actualización de categoría. . Socio Plata - Cupos limitados - El precio será de 1.900.000 pesos y se deberá pagar en un solo pago. - Platea preferencial en los nueve encuentros que la Selección en condición de local. - En caso de no poder utilizar su platea, pueden transferirla a una persona con DNI argentino o liberar el cupo y recuperar el dinero. - Recibirán el carnet junto a un kit de bienvenida. - Podrán ingresar al estadio por el sector Fast Pass. - Prioridad en la compra de tickets para la Copa América 2024 y el Mundial 2026, aunque sin la garantía de poder conseguir. - La vigencia es hasta el 31 de julio de 2026. . Socios Oro - Cupos reducidos - El costo será de 4.900.000 pesos, el cual se deberá pagar en un solo pagó. - Al momento de asociarse, adquirirán una platea preferencial en el lateral para cada uno de los nueve partidos. - En caso de no poder utilizar su lugar, podrán transferirla a un argentino o liberar el cupo y recuperar parte del dinero. - Kit de bienvenida. - Ingresó a Fast Pass - Garantía, en un tiempo determinado, para conseguir tickets para la próxima Copa América y el Mundial. - La vigencia es hasta el 31 de julio de 2026. AMP/AMR NA