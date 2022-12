El delantero polaco Robert Lewandoski recibió hoy la habilitación para ser parte del clásico catalán entre su equipo, Barcelona, y Espanyol luego de una medida cautelar impuesta por los culés, de cara al partido de la 15ta. fecha, y desató diferentes reacciones.

Lewandoski vio la tarjeta roja en el último partido contra Osasuna, en la previa del Mundial, y Espanyol preparó el juego pensando en su ausencia, según explicaron los propios protagonistas.

Además, al retirarse del campo hizo gestos a la parcialidad de Osasuna, por lo que en principio recibió tres fechas de inhabilitación, que ahora quedaron en suspenso tras el fallo del Tribunal Central Contencioso de Madrid.

"El Espanyol encuentra insólito que, a 24 horas del encuentro ante el FC Barcelona, y tras descartarlo diferentes organismos competentes (Competición, Apelación y TAD), se haya concedido una medida cautelar a una sanción impuesta previamente al jugador del FC Barcelona, Robert Lewandowski", expresó el club "periquito" en un comunicado.

"Supone un agravio y una injusticia teniendo en cuenta los precedentes con otros clubes. Cabe recordar que, a lo largo de esta temporada, el Espanyol se ha encontrado con situaciones similares en las que se han presentado recursos por expulsiones de sus jugadores y en ningún caso han dado lugar a que el comité correspondiente se reuniera entre semana para estudiar las alegaciones presentadas por el club", continuó.

Por su parte, el DT de Barcelona, Xavi Hernández, habló del tema en la conferencia de prensa y dijo "comprender" la molestia de sus rivales frente a la determinación.

"Estoy contento por contar con Lewandowski, pero la organización no es buena. Nos hemos enterado al final del entrenamiento. Hemos trabajado pensando que no estaba. No es lo mejor enterarte tan tarde. Estamos sorprendidos por el timing, pero contentos. La sanción era injusta y desproporcionada", explicó el excompañero de Lionel Messi.

"No sabemos si podemos contar con él contra el Atlético. Se jugó en noviembre, debería estar todo seguro para organizarnos. Hemos entrenado de forma diferente porque no contábamos con él. La organización no es buena. Pero estoy contento de tenerlo", sentenció Xavi.

