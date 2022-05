El alero argentino Patricio Garino lamentó hoy su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por su lesión muscular en el isquiotibial derecho, de la que le costó recuperarse, y aseguró que aprendió a "no arriesgar".

"Podría haber evitado el riesgo en mi participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tuve decisiones en la carrera que no fueron acertadas y no salieron de la mejor manera. En su momento yo entendí y era consciente del riesgo de ir a Tokio, no estaba listo físicamente", detalló Garino en Básquet Plus.

"En el momento el cuerpo técnico lo sabía y se veía adentro de la cancha que no estaba en mi mejor forma. Lo tomé un poco más por mi sentimiento con la Selección", explicó.

Garino, con pasado en Orlando Magics de la NBA, se encuentra en Madrid trabajando para ponerse a tono después de que diferentes lesiones lo retiraran momentáneamente y su salida de Nanterre, de Francia, en enero pasado.

"Recién hoy estoy un poco establecido en España, porque antes de todo esto yo tenía un lugar donde vivir y entrenar. Si hubiera estado dos o tres meses sin equipo y hubiera agarrado en enero, hubiera sido la mejor decisión y en ese momento no lo tuve en cuenta o tal vez tomé la decisión equivocada", explicó.

De hecho, Garino desea continuar en la Liga ACB de España porque es una competición que conoce de su paso por Baskonia Vitoria entre 2017 y 2019.

"Mi objetivo la temporada que viene es jugar al básquet y disfrutar una temporada entera sin problemas", reconoció.

Por otro lado, el basquetbolista marplatense analizó su posible futuro en el seleccionado nacional con la llegada de Néstor García como entrenador.

"Hablé cuando estaba en Argentina, que me preguntó si estaba bien para jugar la ventana de febrero, y lógicamente por mi lesión no estaba listo, y esa fue la última vez que hablé con él. No se qué me genera, un poco de incertidumbre de cómo va a ser este proceso", expresó.

"Sabemos que Néstor tiene su experiencia en seleccionados FIBA, pero es su primera vez en la Selección Argentina y nos gustaría ver cómo nos desarrollamos como equipo, absorber su filosofía, qué camino quiere que sigamos, que hasta que no estemos juntos no lo vamos a saber, y un poco acoplarnos al momento individual de cada uno", concluyó. (Télam)