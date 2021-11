El entrenador de París Saint Germain (PSG), Mauricio Pochettino, aseguró este viernes que tiene a los "mejores jugadores del mundo" en alusión a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, entre otros, pero también "a sus familias y a sus círculos mediáticos" en medio de las críticas por el mal funcionamiento del equipo.

"No debemos olvidar que tenemos en nuestras manos a los mejores jugadores del mundo, pero también a sus familias, sus círculos mediáticos, sus seguidores. No es fácil. La gente dice: tal jugador no se adapta, tal jugador sufre, tal jugador tiene problemas. ¿Y el personal? Y los demás empleados del club, ¿no tienen problemas? Pero tenemos obligaciones", apuntó el DT en una nota con el diario deportivo francés L'Equipe.

"Hay que encontrar un equilibrio, y eso también se aplica a los jugadores. El entorno a menudo hace que el jugador crea que solo tiene derechos y no obligaciones. Cuando el equilibrio no es correcto, ahí es donde comienza a torcerse", continuó.

Pochettino demostró su intención de encontrar el funcionamiento "lo antes posible" mientras transcurre el primer semestre de la temporada entre la Liga de Campeones, el gran objetivo, la Liga de Francia, que lidera con comodidad, y la Copa de Francia.

"Quizás se pueda hacer de otra manera. Quizás no podamos hacerlo de manera consistente, como lo hicimos en Tottenham. Pero creo que podemos hacerlo a veces y jugar de manera diferente en otras ocasiones. Es parte de nuestra adaptación", explicó sobre su estilo y gusto de juego.

Por otra parte, ante la consulta sobre si se encontró con inconvenientes al momento de sustituirlos, como sucedió con Messi en uno de los encuentros, el entrenador aseguró: "Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo. Si no tienen ningún problema, ¿por qué quieres sacarlos? Incluso si no juegan como uno espera, con su talento, pueden ser decisivos en cualquier momento de un encuentro".

Pochettino se animó a comparar a su actual plantel, en el que también están Ángel Di María, Mauro Icardi y Leandro Paredes, los brasileños Marquinhos y Rafinha, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma y el español Sergio Ramos -aún no debutó por problemas físicos-, con los "Galácticos" de Real Madrid, entre quienes estuvieron el brasileño Ronaldo, el francés Zinedine Zidane, el portugués Luis Figo y el inglés David Beckham.

"Nunca hubo un equipo así, tal vez solamente en una ocasión en la historia. Gestionamos personas, con emociones. El comportamiento de todos no es una línea plana. Es una sucesión de altibajos, uno está contento, otro está lesionado, uno está jugando, otro no. Creo que lo más importante para el personal es intentar equilibrar los estados de ánimo, los estados de forma", cerró. (Télam)