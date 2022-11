Mauricio Pochettino, ex jugadory entrenador de Lionel Messi en el PSG, se ilusionó con el equipo y la impronta que le puede dar el astro rosarino

"Argentina es más favorita que hace cuatro años, sobre todo por haber ganado la Copa América. Cuando tienes a Messi, y todos entienden que han de jugar para él, los sueños se pueden cumplir

Está claro, es el mejor del mundo", aseguró Pochettino al sitio Relevo. El entrenador rosarino, a pocos días del debut de la Selección albiceleste, se refirió a todo el plantel nacional y su buen momento: "Ahora hay buena química entre todos los integrantes, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores. Y en el país hay una corriente muy positiva que antes no se veía. Se ha generado una energía muy buena en torno a la selección argentina". Además, Pochettino aseguró que no descarta al resto de las potencias por la Copa del Mundo: "Hay que contar con Argentina, Brasil, incluiría Inglaterra, Francia, España y Alemania". El ex defensor calificó al Mundial como "una incógnita", refiriéndose a que las selecciones no tienen mucho tiempo para su preparación: "Es un Mundial en una sola ciudad donde van a convivir 32 selecciones, con sus respectivas aficiones. Es una pasión, una fiesta y más allá de las críticas, cuando empiece a rodar el balón lo vamos a disfrutar de igual manera". Por último, se refirió al calendario apretado por la fecha atípica de la Copa del Mundo en Qatar e indicó "Es verdad que las últimas semanas han sido difíciles porque los jugadores están calculando, hay una lesión que puede dejarte fuera. Pero llegan en su mejor momento físico, porque después de cuatro meses de competición es cuando mejor están. Veremos psicológicamente cómo les afecta, veremos su capacidad de gestión emocional", cerró

NY/MAC NA