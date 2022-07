(Por Marcos González Cezer).- Delio Onnis, exdelantero de Almagro y Gimnasia y Esgrima La Plata y máximo goleador extranjero de la historia de la Liga de Francia, aseguró que el entrenador santafesino Mauricio Pochettino "no deja ningún legado" en el club París Saint Germain, del que fue destituido esta semana, y afirmó que "de ninguna manera Argentina es favorita en el Mundial".

"Voy a ser claro: no deja ningún legado. Todos los jugadores que tenía eran buenos y siguen siendo buenos. Los resultados fueron, en parte, los esperados: no es ninguna hazaña haber ganado el campeonato local y, desgraciadamente, no pudieron ganar la Liga de Campeones. Así que, por favor, no hablemos de legado", enfatizó Onnis, de 73 años, en declaraciones a Télam..

Onnis jugó en Almagro y Gimnasia y Esgrima La Plata, y luego brilló en Reims, Mónaco, Tours y Toulon de Francia desde 1971 a 1986.

El exgoleador nació en Italia y marcó 299 conquistas en 449 encuentros en la Liga de Francia, de la que fue el máximo artillero en cinco oportunidades.

En otro tramo del diálogo con Télam, Onnis, quien reside en Mónaco parte del año desde 1973 pero que está en Buenos Aires, expresó que "de ninguna manera" Argentina es favorita a conquistar la Copa del Mundo de Qatar.

"Que la pueda ganar, la puede ganar. En el fútbol y en una Copa del Mundo, que se juega en 15 días, cualquiera puede ganar. Mi favorito, y de lejos, es Francia", puntualizó.

-Télam: ¿Cuál es su posición sobre la destitución de Mauricio Pochettino?

-DO: Conociendo a los dirigentes de París Saint Germain y sabiendo lo que esperaba, mi posición es que esto se veía venir. Esa es la verdad. Ellos quieren la Liga de Campeones de Europa y Pochettino estuvo muy lejos, sin que sea su culpa, de ese objetivo.

-T: Usted siempre fue crítico del juego del PSG con Pochetino. A su criterio ¿cuáles fueron los errores más groseros que cometió en su gestión?

-DO: Pude haber sido crítico del juego de Pochettino pero también agregué que él no tenía nada que ver porque todos los jugadores que le pusieron a su disposición no los eligió él sino el club. No sé cuáles fueron los errores más groseros que cometió en su gestión. Hay que estar en el día a día. Ellos deben saber.

-T: ¿Tuvo aciertos Pochettino?

-DO: Para mí no tuvo aciertos pero tampoco fue culpa de él que no hayan podido ganar la copa. Para mí, fue un pasaje en blanco.

-T: ¿Deja algún legado Pochettino en PSG?

-DO: Acá sí, voy a ser un poquito más claro: no deja ningún legado. Todos los jugadores que tenía eran buenos y siguen siendo buenos. Los resultados fueron, en parte, los esperados: no es ninguna hazaña haber ganado el campeonato local y desgraciadamente no pudieron ganar la Liga de Campeones. Así que, por favor, no hablemos de legado.

-T: ¿Qué puntaje le pone al paso de Pochettino en PSG?

-DO: Entre 5 ó 6 puntos.

-T: ¿Qué considera que le aportará al equipo Christophe Galtier, el reemplazante de Pochettino, quien aseguró que no intentará "revolucionar el vestuario"?

-DO: Lo conozco bien por lo que fue como jugador y como técnico pero no puedo decir en qué puede hacer adelantar a un club como el Paris, que es un equipo muy difícil. Me refiero a que el París solamente le apunta a la Liga de Campeones. El campeonato local es como que ya ni le interesa. Y, si llega a ganar la Liga de Campeones, bueno, habrá revolucionado algo; si no, estamos siempre en la misma.

-T: De PSG ya se fue Ángel Di María y, según informes de la prensa europea, es factible que lo haga otro argentino. ¿PSG los extrañará?

-DO: Pienso que a Di María, sí porque es un excelente jugador y anduvo muy bien todo el tiempo que jugó. A Icardi un poco menos porque jugó menos.

-T: ¿Cómo define a Kylian Mbappé?.

-DO: Esta pregunta es muy fácil. Lo dos mejores delanteros del mundo son Karim Benzema y Mbappé. Es muy simple: es un fenómeno en todo. Por ahí, de cabeza, le falta mejorar. Va rápido, sabe gambetear, patear, hace goles. Para mí, hoy no está lejos de ser el mejor jugador del mundo. Cuando no jueguen más Messi ni Cristiano Ronaldo, que va a ser dentro de poco, será el mejor jugador del mundo.

-T: En febrero de este año dijo en un reportaje con el diario Clarín que "Messi es lejos el mejor futbolista del mundo" pero que su cédula "le está pasando factura". ¿Cómo estima que llegará al Mundial de Qatar?

-DO: Es verdad que dije eso. A pesar de la edad, va a llegar bien porque está bien ahora. De todas maneras, no será nunca el Messi que fue físicamente.

-T: ¿Ve a Argentina como favorita para conquistar la Copa del Mundo de Qatar?

-DO: De ninguna manera. Que la pueda ganar, la puede ganar. En el fútbol y en una copa del mundo que se juega en quince días cualquiera puede ganar. Mi favorito, y de lejos es Francia.

-T: ¿Por qué afirma que Francia tiene por lejos la mejor selección del mundo? ¿Cuán lejos está el equipo de Lionel Scaloni de ese concepto que sostiene?

-DO: Francia tiene dos o tres muy buenos jugadores en los once puestos que forman a un equipo. Y, además, juegan bien al fútbol. (Télam)