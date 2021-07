El modesto Plaza Colonia continúa como único líder del torneo Apertura del fútbol de Uruguay, al derrotar como visitante a Deportivo Maldonado (1-0), en partido válido por la fecha 11

El puntero del certamen se impuso con una solitaria conquista de Gonzalo Camargo (St. 32m.), en una maniobra que tuvo que ser revisada por el VAR, ya que el árbitro asistente Javier Irazoqui había anulado el tanto “en primera instancia, por presunta posición adelantada”, según confió el diario ‘Ovación’.

Pero luego de una “revisión de cuatro minutos”, el juez principal Diego Riveiro convalidó el tanto que marcó la cuarta victoria consecutiva fuera de casa del denominado ‘Pata Blanca’, que lleva cinco unidades de ventaja a su escolta, River Plate.

En tiempo de descuento, el argentino Tomás Conechny dispuso de una oportunidad inmejorable para nivelar la cuenta para Deportivo Maldonado. Pero el exatacante de San Lorenzo y CAI de Comodoro Rivadavia tiró un penal por encima del travesaño (St. 48m.).

MIRÁ TAMBIÉN Delantero Vegetti vuelve al equipo tras cumplir suspensión

Además, Cerro Largo, con los ingresos de Ignacio Vázquez (ex All Boys) y Agustín Heredia (ex Boca), le ganó por 2-0 a Wanderers. En tanto, en el estadio Saroldi, el local River igualó sin goles con Rentistas.

Mañana se enfrentarán Sud América-Fénix; Nacional-Villa Española y Liverpool-Peñarol. El lunes se completará la jornada con el partido Cerrito-City Torque.

Principales posiciones: Plaza Colonia 26 puntos; River Plate 21; Nacional 20; Liverpool 19; City Torque 18.

(Télam)