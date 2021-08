Plaza Colonia igualó hoy ante Boston River, sin goles, como local y sigue liderando el torneo Apertura de la Liga uruguaya de futbol, en la continuidad de la decimotercera fecha del certamen.

Con este resultado, el equipo de Colonia del Sacramento, llegó a los 30 puntos, que le permiten encabezar el campeonato de fútbol uruguayo; mientras que Boston River ascendió a la decimocuarta ubicación, con 11 unidades.

En Plaza Colonia, fueron suplentes los argentinos Imanol Enríquez y Elías Umerez, ex Estudiantes de La Plata y fue expulsado con roja directa el delantero brasileño Diogo de Oliveira Barbosa, a los 34 minutos del primer tiempo.

En la jornada, Sud América venció con un gol del argentino Tomás Andrade a Wanderers por 1 a 0, como local y subió al decimotercer lugar, con la suma de 14 puntos y Wanderers es noveno, con 17 unidades.

El equipo dirigido por Claudio "Pampa" Biaggio se impuso con el gol del ex River Plate, de Argentina, que marcó a los 6 minutos de la primera parte, para lo que fue la cuarta victoria de Sud América en el Apertura uruguayo.

En el equipo local también integró la formación inicial el delantero Pablo Mouche, ex Boca Juniors y Palmeiras de Brasil. En el visitante fue titular el atacante Hernán Rivero, ex All Boys.

La visita terminó con diez jugadores en el campo de juego, por la expulsión con roja directa del defensor colombiano Juan Felipe Aguirre Tabares, a los 40 minutos del segundo tiempo.

Mañana la fecha finalizará con el encuentro que jugarán a partir de las 15, Deportivo Maldonado ante Fénix.

=Posiciones=

Plaza Colonia, 30 puntos; Nacional, 26; Liverpool y Peñarol, 24; River Plate, 22; City Torque, 19; Cerrito, 18; Cerro Largo y Wanderers, 17; Rentistas, 16; Fénix y Sud América, 14; Deportivo Maldonado, 12; Boston River y Progreso, 11; y Villa Española, 8. (Télam)