Platense y Lanús igualaron hoy 1 a 1 en el estadio Ciudad de Vicente López en el marco de vigésimo séptima fecha de la Liga Profesional y cerraron la temporada del fútbol argentino, al menos, hasta que finalice la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones en noviembre. Con los goles de José Sand, quien no se sabe si continuará en el Granate, y Gastón Suso, empataron en un partido que Lanús necesitaba ganar para no comenzar la próxima temporada en la zona roja del descenso. José Sand protagonizó una espectacular jugada después de una contra que lideró Luciano Boggio, eludió a dos defensores del Calamar y definió con la derecha ante la salida del arquero, que nada pudo hacer ante el remate para el 1 a 0 del Granate. Después, Brandon Barbas, debutante en Primera División para Platense, lanzo un buen centro que conectó Gastón Suso con la cabeza y puso el empate para Platense, a falta de cinco minutos para que finalizara el juego. El partido ofreció varios hitos sobresaliente: significó el último encuentro de Néstor Pitana como árbitro profesional en Argentina, y el primero de este campeonato ya que hace cinco meses que no dirigía, y en los equipos, Pedro De La Vega regresó al primer equipo después de una dura lesión que lo marginó 10 meses, mientras que Gonzalo Bergessio ya no seguirá en la institución de Vicente López.Esta es la síntesis del encuentro:Liga Profesional.Fecha 27Platense (1) – (1) LanúsEstadio: Ciudad de Vicente López.Árbitro: Néstor Pitana.VAR: Mauro Vigliano. Platense: Marcos Ledesma; Nicolás Morgantini, Ramiro González Hernández, Gastón Suso, Ayrton Costa; Vicente Taborda, Franco Baldassarra, Carlos Villalba, Iván Gómez; Jorge Benítez y Sebastián Guerrero

DT: Omar De Felippe. Lanús: Guillermo De Amores; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Felipe Aguilar, Nicolás Pasquini; Raúl Loaiza; Iván Cazal, Luciano Boggio, Lautaro Acosta, Franco Troyansky; José Sand. DT: Frank Kudelka.Goles en el primer tiempo: 20m José Sand (L).Goles en el segundo tiempo: 41m Gastón Suso (P). Cambios en el segundo tiempo: al inicio Juan Cruz Esquivel por Carlos Villalba (P), al inicio Franco Camargo por Rarmiro González Hernández (P), 14m Maximiliano González por Franco Troyansky (L), 68 B. Blando por J. Sand; 23m Pedro De la Vega por Iván Cazal (L), 25m Carlo Lattanzio por Sebastián Guerrero (P), 33m Gonzalo Bergessio por Jorge Benítez (P), 33m Brandon Barbas por Franco Baldassarra (P). FIG/AMR NA