El presidente de Platense, Sebastián Ordoñez, aseguró hoy que "es imposible" que Martín Palermo deje la dirección técnica del club porque aún le queda contrato hasta diciembre y que "está muy comprometido con el proyecto" para dejar al "Calamar" en Primera División. "Es imposible. Tiene contrato hasta fin de año, no hay cláusula de salida y está convencido del proyecto. Confío en su palabra y estamos seguros que seguirá con nosotros", fueron las palabras del mandamás del equipo de Vicente López sobre una posible salida de Palermo

El ex delantero lleva dirigidos ocho encuentros con dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Además, Ordoñez agregó que deberían dejar de buscar entrenadores que están trabajando en otros lugares porque "no es ético": "Si lo van a buscar, es un tema de ellos. Yo no haría eso con un técnico con trabajo. No nos manejamos así. El fútbol argentino debería cambiar esos modales, pero cada uno hace lo que quiere". No obstante, a pesar de que la relación entre Palermo y Juan Román Riquelme haya mejorado con el correr de los años -no se llevaban bien en su tiempo de jugadores en Boca- la idea del Consejo de Fútbol es contratar un entrenador más experimentado y sin pasado por la institución. FIG/SPC NA