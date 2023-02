Platense igualó 1-1 con Atlético Tucumán, en un partido disputado esta noche en Vicente López, por la tercera fecha de la Liga Profesional. El equipo local se puso en ventaja con un tanto de Mauro Quiroga, de tiro penal, a los 15 minutos del primer tiempo, mientras que Marcelo Estigarribia igualó a los 18 del complemento. Cuando faltaban diez minutos para el final Platense se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Miguel Jacquet. Desde un principio, Platense trató de imponerse mediante triangulaciones y con la pelota al piso, mientras que Atlético apostó a los pelotazos a la espalda de Nicolás Morgantini y Juan Infante, los laterales del local aunque la más clara la tuvo a los diez minutos con un cabezazo de Hernán De La Fuente que impactó en el travesaño del arco de Ignacio Arce pero, a los 15, Platense se puso en ventaja por medio de Quiroga desde los doce pasos. Ya en la segunda parte, a los 18 minutos, los tucumanos empataron el partido mediante el oportunismo de Estigarribia en el área chica. Platense, que alcanza los cinco puntos en estas tres fechas, continuará su camino en el torneo el domingo 19, cuando visite el Estadio La Bombonera para enfrentar a Boca, mientras que Atlético recibirá el próximo lunes 20 a Vélez Sarsfield. Esta es la síntesis: Platense 1 - Atlético Tucumán 1. Estadio: Ciudad de Vicente López. Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Germán Delfino. Platense: Ignacio Arce; Nicolás Morgantini, Miguel Jacquet, Gastón Suso, Juan Infante; Jerónimo Cacciabue, Nicolás Castro, Franco Baldassarra, Vicente Taborda, Agustín Alonso; Mauro Quiroga. DT: Martín Palermo. Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Adrían Sánchez, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra, Ramiro Ruíz Rodríguez, Mateo Coronel; Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri

Gol en el primer tiempo: 16m. Mauro Quiroga de penal (P)

Gol en el segundo tiempo: 15m. Marcelo Estigarribia (AT). Cambios en el segundo tiempo: 13m. Nicolás Servetto por Mauro Quiroga (P), Maximiliano Salazar por Nicolás Castro (P); 20m

Marcelo Sánchez por Adrián Sánchez (AT); 28m. Ignacio Maestro Puch por Marcelo Estigarribia (AT) y Cristian Menéndez por Mateo Coronel (AT); 40m. Braian Guille por Ramiro Ruíz Rodríguez (AT); 41m. Ignacio Vázquez por Vicente Taborda y Juan Pablo Pignani por Agustín Alonso (P); 47m. Franco Díaz por Franco Baldassarra (P) Incidencias en el segundo tiempo: 36m. Expulsado Jacquet (P). AMP/MAC NA