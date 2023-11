El entrenador de la Selección argentina Sub 17, Diego Placente, palpitó la semifinal del Mundial de este martes y aseguró que el objetivo frente a Alemania es "ser protagonistas", mientras que llenó de elogios al Claudio "Diablito" Echeverri, una de las figuras del equipo en el certamen. "Los chicos están contentos por cómo vienen jugando. Están cerca de su sueño, hay que contenerlos porque tienen muchas ganas

Hacemos hincapié en la recuperación, pero llegamos bien para mañana", expresó Placente a horas del partido trascendental para continuar con la ilusión de alzar la Copa del Mundo de la categoría por primera vez en la historia del conjunto albiceleste. En tanto, añadió: "Trataremos de ser protagonistas. Ellos juegan a esperar y a contraatacar fuerte. Son muy dinámicos y están acostumbrados a jugar sin la pelota. Será parecido al partido que ellos tuvieron frente a España". Por otra parte, Placente se refirió a la actualidad de Echeverri, quien mostró un gran rendimiento en lo que va de la competencia y alcanzó el pico más alto con su hat-trick a Brasil en los cuartos de final. "Estamos muy contentos por el partido que jugó frente a Brasil

Hay que dejarlo tranquilo con sus compañeros y no presionarlo con nada. Es un chico que con una jugada te cambia un partido", señaló el ex lateral izquierdo. Quien también habló del "Diablito" fue el técnico de River, Martín Demichelis, luego del empate sin goles con Instituto de Córdoba. "Echeverri es de River, lo apreciamos un montón y él quiere muchísimo a la institución. Lo vamos a disfrutar. Ojalá cuando venga no esté cansado porque tiene que competir con nosotros", manifestó Demichelis. FG/KDV NA