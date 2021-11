El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo cuestionó al árbitro Néstor Pitana que hoy controló el empate de su equipo como visitante de Estudiantes de La Plata 1 a 1, porque "cuando se le quiere hablar, ignora a quien quiere hacerlo, y eso enoja".

"Pitana tiene tanto don para manejar los partidos que a veces se vuelve peligroso y no me gusta. Y me enoja porque cuando le querés hablar, no te mira, te ignora"; disparó Gallardo, que volvió a ofrecer una conferencia de prensa pospartido en el estadio UNO de La Plata, después de un par de partidos de no hacerlo.

"Fue un partido muy duro, muy intenso, incómodo, porque nos enfrentamos dos equipos con estilos opuestos", describió.

Y admitió que Estudiantes les "hizo pasar malos momentos con pelotas largas que estiraron el equipo. El empate fue justo, pero se pudo ganar como también perder".

"Nos queda el sabor amargo de que se cortaron los ocho triunfos seguidos, pero ahora jugaremos como locales (frente a Patronato) y esperemos volver a sumar de a tres. Faltan siete partidos y llevamos siete puntos de ventaja. Tenemos que seguir estando alertas", consideró.

Y cerró avisando que todavía no tiene "precisiones sobre como está Nicolás De la Cruz, al que medicaron. En cuanto a Paulo Díaz, creíamos que iba a poder jugar, pero se resintió en el calentamiento. Y Robert Rojas salió con una fatiga muscular", completó el "Muñeco" el "parte médico" riverplatense.

Por su parte el arquero Franco Armani, la figura de la cancha, destacó que "simplemente la función del arquero es ayudar al equipo y estar cuando lo necesitan".

"Acá lo importante es que se sumó y esto hay que refrendarlo el domingo con un buen partido en casa", coincidió el capitán con su entrenador.

"Sabíamos que no íbamos a tener un partido sencillo, porque a pesar de que Estudiantes no está en un buen momento, siempre es un rival difícil"; analizó finalmente el arquero que nuevamente será convocado al seleccionado argentino. (Télam)