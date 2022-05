El defensor de River Plate Javier Pinola confesó anoche sentirse "feliz de volver a jugar" en la primera división "porque cuando eso no ocurre, cualquiera se siente triste".

En esta oportunidad, el veterano zaguero central de 39 años fue titular y disputó los 90 minutos de la victoria por 2 a 1 sobre Platense, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional.

"Hicimos un buen partido a pesar de que varios de los que jugamos no veníamos teniendo minutos. Pero lo importante es que cuando no te toca uno lo vive triste, porque es lógico que el entrenador elija los jugadores, pero cuando uno tiene la oportunidad pueda mostrarse para ser una opción en el futuro. Por eso todos intentamos mantener la idea de juego", apuntó Pinola, de 39 años, en la conferencia de prensa pospartido.

"Y personalmente me sentí muy bien, porque estoy feliz por volver a jugar. Siempre sostengo que hay que prepararse para cada momento", insistió Pinola, que ya cerca de los 40 años sigue demostrando un entusiasmo digno de un juvenil.

Sobre los cuartos de final de la Liga Profesional, en los que River recibirá entre semana a Tigre, Pinola consideró que los equipos que se clasificaron "son rivales interesantes. Y esta es una definición que a nosotros nos gusta, a partido único, y vamos a estar preparados para lo que queda de acá al 25 de mayo, porque pretendemos terminar arriba en todo".

"Lo positivo es que estamos bien en la Libertadores y clasificamos a cuartos en el torneo local. Estamos en buen nivel pero siempre hay margen de mejoría y los que no teníamos minutos nos tenemos que acercar a los que no estaban jugando para que no se resienta la estructura", apreció.

"Por ejemplo al arquero Ezequiel Centurión lo vi muy bien, aunque casi no le patearon al arco más allá del gol. Esta bueno que tengan sus oportunidades. Por eso insisto en que los referentes debemos estar y apoyar a los más chicos", remarcó.

Y volviendo al plano personal aseguró haberse sentido "muy tranquilo, con ganas de jugar, porque no es fácil sobrellevar lo de estar afuera, pero por algo estoy acá: porque estoy a la altura de lo que demanda River". (Télam)