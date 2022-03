El ruso Nikita Mazepin, recientemente desvinculado por la escudería norteamericana Haas de la Fórmula 1 Internacional, a raíz del conflicto bélico que sostienen Rusia frente a Ucrania, se quejó de un destrato sufrido por el equipo y admitió que “no hubo razón legal para terminar el contrato”, dijo.

El piloto, de 23 años, brindó hoy una conferencia de prensa en Moscú, en donde anunció que iniciará una fundación que llevará el nombre ‘Competimos por uno solo’ (We Race as One), en la que se atenderá la problemática de los “deportistas marginados de la actividad por el conflicto” que estalló a fines de febrero en el continente europeo.

“No hubo razón legal para terminar el contrato. La FIA (Federación Internacional de Automovilismo) nos dejaba correr con bandera neutral. Yo aceptaba ser neutral y quería firmar una carta para ello. Pero no me dieron tiempo. Me quitaron el sueño de 18 años y sin poder defenderme”, se quejó el ruso.

Y Mazepin, quien participó de la escudería estadounidense durante toda la temporada 2021, continuó su defensa y remarcó: “La decisión de Haas de acabar el contrato en forma unilateral no fue tomada por sanciones o por una autoridad deportiva”.

El piloto ruso destacó que luego de haber concretado los tests previos al arranque de la temporada en Barcelona (ocurridos en febrero pasado) ni se imaginaba “que podía pasar algo”.

“Supe que me echaban el mismo día que lo supieron ustedes (por el periodismo)”, continuó cuestionando Mazepin.

El ruso, que no logró puntos en la campaña del año pasado, insinuó que no hará acciones legales contra la Fórmula aunque haya “un resquicio administrativo” para iniciar una demanda.

“No quiero estar en un lugar en donde no me quieren. La Fórmula 1 es peligrosa como para hacerlo. Este trabajo es complicado y estás bajo muchos focos”, completó Mazepin, según reprodujo el sitio ‘Automundo’.

Por último, el piloto reconoció que no lo cierra definitivamente “las puertas a la Fórmula 1, pero no estoy mirando para competir en otras categorías. Sólo voy a dedicar tiempo a esta Fundación, en donde se buscará dar contención a deportistas a los que les han roto la carrera, por cosas así”, sostuvo.

Tras la desvinculación de Mazepin, la escudería Haas resolvió reemplazarlo con la llegada del brasileño Pietro Fitipaldi, nieto de Emerson, campeón mundial en la máxima categoría automovilística en las ediciones 1972 y 1974. (Télam)