El capitán de Racing, Iván Pillud, celebró hoy el título en el Trofeo de Campeones y reivindicó al plantel de la "Academia", mientras que bromeó con el pedido al presidente Víctor Blanco para que le renueve el contrato al menos seis meses más para seguir en el club en la próxima temporada. Tras la obtención del Trofeo de Campeones al derrotar 2 a 1 a Boca en San Luis, Pillud afirmó que quiere "seguir en el club" a pesar de estar cerca de cumplir los 37 años porque puede "dar mucho más" de cara a lo que viene en 2023. "Tengo muchas ganas de seguir, me siento muy bien. Quiero seguir en este club, le debo la vida y coronarme así es sensacional", fueron las palabras del lateral, quien alcanzó su cuarto título con la "Academia" desde su regreso al fútbol argentino en el 2014. También le mandó un mensaje a los hinchas por las críticas luego de la derrota ante River en el final del Torneo de la Liga Profesional: "Siempre trabajamos desde la humildad y el esfuerzo para lograr este título tan necesitado. Como grupo lo merecíamos mucho", dijo. Por último, Pillud expresó el cariño que siente por Racing y aseguró que dejaron "la vara muy alta": "No puedo describir lo que siento por esta camiseta. Hicimos un gran esfuerzo y dejamos la vara muy alta en Racing. Nos rompemos el orto todos los partidos y nos daban por muerto. Resucitamos y eso habla de la grandeza que tenemos como grupo". El héroe de la jornada, Carlos Alcaraz, también se expresó en medio de los festejos: "Tuve la chance de hacer el gol pero esto es de todo el grupo. Estoy viviendo un sueño, siempre soñé salir campeón y estoy muy contento. Cuando entré sabía que una me iba a quedar, la primera pegó en el palo pero por suerte tuve una más y se me dio", manifestó Alcaraz en medio de los festejos. Y agregó: "Racing es muy especial. La gente vino de Avellaneda, se tomó micros, autos. Están nuestras familias, esto es muy especial para todos nosotros". A su vez, Johan Carbonero destacó que fue "un partido muy difícil" y se manifestó en la misma línea que Pillud: "Fuimos un equipo humilde, resiliente, nos daban por muertos pero acá están los resultados. Fuimos muy autocríticos, nos dijimos las cosas en las caras y gracias a Dios se nos dio el triunfo". FIG/FG/AMR NA