El golfista tucumano Andrés ‘Pigu’ Romero retornó hoy a la victoria y se erigió en campeón del Abierto de Termas de Río Hondo, en el certamen que comprendió una estación del Tour de Profesionales de la Argentina.

El jugador oriundo de Yerba Buena, de 42 años, se impuso en el quinto hoyo desempate al puntano Emilio Domínguez y al casildense Leandro Marelli, luego de que los tres igualaran la primera posición, con 274 impactos (-18).

La anterior victoria del ‘Pigu’ Romero se había dado en el Abierto Internacional BMW en Munich 2017, por el Tour Europeo de la actividad.

El tucumano hizo birdie en el hoyo 10, el quinto del play off desempate, y así terminó con la sequía. Ganó su décimo título a nivel local en el TPGA.

El título parecía que quedaba en manos de Domínguez, pero el nacido en San Luis falló un putt para imponerse en el hoyo 18 de la cuarta y última ronda.

Entonces Marelli y Romero, quien había firmado una tarjeta de 69 golpes (-4) en la cuarta vuelta, igualaron la cuenta y debió recurrirse a una definición extra para conocer al campeón.

“La verdad que pensé que ganaba el Puma (Domínguez). Me dije para mí que ya estaba’. No me esperaba que fallara ese putt”, confesó Romero, quien acertó desde 6 metros para ganar en ese hoyo 10 desempate.

El golfista tucumano viajará mañana a México para concursar la semana entrante en un torneo del PGA Tour Latinoamérica.

“Esto me llena de confianza para lo que viene. Sé que estoy jugando bien y esto es lo que necesitaba para volver a creer en mi juego”, remarcó Romero.

En el desempate, el santafesino Marelli quedó eliminado en el primer hoyo. Luego, en las tres ocasiones que se jugó en el hoyo 18, los finalistas no se sacaron ventaja.

Los tucumanos Augusto Núñez y Jorge Monroy, más el riocuartense Clodomiro Carranza compartieron el cuarto lugar, con 275 impactos (-17). (Télam)