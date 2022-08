Un abogado que dice representar a una veintena de directores técnicos de distintas provincias pidió hoy a la justicia que investigue a Carlos Tevez, el actual conductor táctico de Rosario Central, por el presunto delito de "usurpación" del titulo de entrenador.

Los denunciantes hicieron la presentación en el Centro de Justicia Penal de Rosario, a través del cual piden que se investigue a Tevez para saber si cometió el delito de "usurpación de título", de acuerdo a lo detallado por distintos medios rosarinos.

La citada presentación se realizó por medio del estudio jurídico de Rosario a cargo del abogado Gustavo Dellepiane, que oficia de patrocinador de los directores técnicos denunciantes, cuyos nombres no fueron revelados a la prensa.

Por la denuncia formulada se conoció que se considera al exjugador de Boca Juniors y del seleccionado argentino incurrió en los delitos tipificados en los artículos 172, 173 y 247 del Código Penal argentino.

La presentación de la denuncia fue confirmada por la Fiscalía Regional II de Rosario que está a cargo de Damián Cimino.

"Pedimos que el fiscal investigue si existió la comisión del delito porque no nos interesa que Tevez vaya preso, sino que el planteo es que no sigan violando la ley y no nos continúen escupiendo en la cara", enfatizó Dellepiane en declaraciones al diario rosarino La Capital después de presentar la demanda en el Centro de Justicia Penal.

"Acá hay responsabilidades compartidas de los organismos que deberían controlar y no lo hacen, como la AFA, la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (Atfa), que aún no respondió la carta documento que le enviamos sobre el punto, y tampoco Rosario Central, que es donde aceptaron que dirija a su primer equipo", cerró Dellepiane. (Télam)