Philadelphia Union y Los Angeles FC, ambos de la MLS de Estados Unidos, empataron anoche 1 a 1en el cotejo de ida por una de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concafaf, jugado en el Subaru Park de Pensilvania.

Las emociones llegaron sobre el final ya que Union se puso al frente a los 41 minutos del segundo tiempo con un tiro desde el punto penal convertido por el húngaro Daniel Gazdag, pero en el minuto adicional llegó el empate angelino a través de Kellyn Acosta.

En Philadelphia fue titular Julián Carranza, ex Banfield, en tanto que fue suplente y no ingresó Joaquín Torres, ex Newell's Old Boys. El martes próximo se jugará el desquite en el BMO de los Angeles yo el desquite en el BMO angelino.

En la restante semifinal, jugado el cotejo de ida antenoche, León, dirigido por el entrenador argentino Nicolás Larcamón, perdió como visitante frente a Tigres UANL por 2 a 1, en choque entre mexicanos.

El desquite se jugará el miércoles próximo en el estadio Nou Camp de los Tigres. El actual campeón de la Liga es Seattle Sounders de Estados Unidos, mientras que el América mexicano es el equipo más ganador con siete títulos, seguido por Cruz Azul con seis. (Télam)