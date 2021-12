El cordobés Fabricio Pezzini (Lynk) se adjudicó este mediodía la última prueba del Turismo Sudamericano (TCR South América) de automovilismo que vio acción este fin de semana en Concepción del Uruguay, consagrando campeón al español Pepe Oriola (Honda Civic), que llegó segundo.

El riocuartense Pezzini obtuvo la segunda victoria en el certamen (la anterior había sido alcanzada en el autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia), al cruzar primero la bandera a cuadros, tras las 16 vueltas de la exigencia.

El ganador tomó la delantera en el giro 6, al superar al porteño Juan Pablo Bessone (Alfa Romeo), quien se retrasó hasta la cuarta colocación. La tercera posición y último escalón del podio quedó en manos del joven Dorian Mansilla (Honda Civic), hijo de Enrique, otrora piloto de la Fórmula 3 Británica en la década del ’80.

“Corrí tres veces en el año y me llevé dos victorias. Este es el fruto del trabajo en equipo. Me dediqué a cuidar los neumáticos y me salió, porque Pepe (Oriola) creo que tardó en superar a los dos Honda. Eso me benefició”, confesó Pezzini al sitio oficial de la categoría.

El citado Oriola, ganador de la carrera del sábado, se conformó con el segundo puesto, para quedarse con el campeonato, con 278 puntos.

El subcampeón del certamen, el brasileño Rodrigo Baptista (Audi) finalizó en la quinta colocación y culminó su labor en el torneo, con 247 unidades.

La temporada 2022 del TCR South América se abrirá el domingo 3 de abril en el autódromo de Velocittá, en San Pablo. (Télam)