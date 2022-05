Pese a la derrota 1-2 que sufrió esta noche a manos de Deportes Tolima en condición de local, Atlético Mineiro, el equipo que dirige el entrenador argentino Antonio Mohamed, se aseguró el primer lugar en la zona D de la Copa Libertadores.

En el estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte, el conjunto brasileño perdió el invicto en la zona y finalizó con 11 unidades en la etapa clasificatoria, los mismos que logró su rival colombiano.

Pero los dirigidos por el ‘Turco’ Mohamed se adjudicaron el primer puesto en el grupo, por mejor diferencia de gol: +4 frente a +1.

Deportes Tolima, el mejor segundo entre todos los clasificados a octavos de final, se puso en ventaja al promediar el segundo período, con una conquista de Michael Rangel (10m.).

Eduardo Sasha (43m.), quien ingresó desde el banco de suplentes, estableció la igualdad provisoria para el ‘Galo’, que reservó algunos titulares. El mediocampista Ignacio Fernández (ex River Plate y Gimnasia La Plata) ingresó como titular y fue sustituido a los 40m. del segundo tiempo, según registró ‘O’Globo’.

Cuando se jugaba el segundo minuto de tiempo adicionado, el delantero Jeison Lucumi le otorgó la victoria definitiva a la escuadra de Ibagué.

En el restante encuentro del grupo, también válido por la sexta y última jornada, Independiente del Valle (8 puntos) se aseguró el pasaje a Copa Sudamericana, al golear a América Mineiro (2), por 3-0.

Junior Sornoza (Pt. 17m.), el ex Independiente Fernando Gaibor (Pt. 43m.) y Jhoanner Chávez (St. 28m.) marcaron los goles del conjunto ecuatoriano, que tuvo en sus filas a los argentinos Richard Schunke (ex Almagro), Cristian Pellerano (ex Atlanta) y Jonatan Bauman (ex Colón de Santa Fe). (Télam)