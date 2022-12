(Enviados especiales).- El delantero croata Iván Perisic dijo hoy que el capitán argentino Lionel Messi "hará todo lo posible por tratar de ganar este Mundial" en Qatar, pero avisó que su equipo, subcampeón hace cuatro años en Rusia 2018, persigue el mismo objetivo, por lo que pronosticó "un partido duro" en la semifinal de mañana en Lusail.

"Vimos hace unos días que Portugal perdió con Cristiano Ronaldo, quien estuvo en cinco Mundiales y no lo consiguió. Messi lo está intentando por quinta vez; seguramente hará todo lo posible para llegar a la final y ganar este trofeo, pero nosotros estaremos ciento por ciento y también queremos ganarlo. Será un partido duro, espero que gane el mejor", señaló Perisic.

El futbolista del Tottenham Hotspur de Inglaterra expresó su "sensación realmente maravillosa" al disputar por segunda vez consecutiva una semifinal mundialista, luego de hacerlo frente a Inglaterra en la pasada edición.

"Como todo deportista, uno quiere estar en la final, así que haremos nuestro mejor esfuerzo contra Argentina, que es un gran equipo. Ellos también dan el ciento por ciento cuando juegan por su país, pero mucho depende de nosotros. Si no hay miedo, todo es posible", agregó.

Perisic, de 33 años, máximo goleador croata en la historia del Copa del Mundo junto con Davor Suker (6), recordó que la preparación para aquella semi ante la selección británica fue "similar".

"Lo único que nos molestaba era el viaje en Rusia, siempre teníamos que regresar a la base, y aquí el tiempo máximo de viaje es de 30 minutos, hay más tiempo para descansar. Vamos a estar bien preparados para mañana", confió.

"He dicho muchas veces que no me importan los goles ni las asistencias, sino que gane mi equipo. Si llega un gol o una asistencia, bienvenida sea pero estoy al servicio del equipo y haré todo lo que me pida el entrenador", explicó sobre la marca histórica alcanzada en Qatar 2022.

Perisic disputó cinco partidos en el transcurso de este Mundial, anotó un tanto (frente a Japón, octavos de final) y repartió dos pases gol.

El exjugador de Inter de Italia es el tercer futbolista con más partidos en el seleccionado balcánico (121) después de Luka Modric y Darijo Srna, y estuvo presente en la goleada 3-0 de su equipo contra la "albiceleste", en la primera ronda de Rusia 2018.

Argentina y Croacia se enfrentaron dos veces por la Copa del Mundo de la FIFA, con un triunfo por 1-0 para el seleccionado argentino en la fase de grupos de Francia 1998. (Télam)