El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, salió al cruce de su exvicepresidente Mario Pergolini y pidió que "no hable" y se dedique a sus "programas radiales" después de las críticas del conductor a Juan Román Riquelme.

"No lo escuché, pero me lo comentaron. Tiene que hacer un programa de radio... Nada... No hay que hablar. Me sorprendió que hable. Lo conozco muy bien", expresó el directivo en una nota con TyC Sports.

Pergolini, quien se mostró crítico del astro desde su partido por "motivos personales" de la dirigencia, apuntó otra vez al decir en su programa: "Nadie entiende qué es gestión, no quiere decir que yo lo entienda, yo no lo pude llevar adelante. Pero todo el mundo cree que con decir 'esto es boca'... Hay que gestionar, tenemos que tener gente capacitada alrededor".

Y además, Ameal respaldó a Riquelme, actual vice segundo de la institución, y adelantó: "Sin ninguna duda, en algún momento va a ser presidente del club. Y va a gestionar y va a hacer las cosas bien como las está haciendo hasta ahora".

"Han hecho un trabajo titánico. Como defienden tanto a una institución, otros no deben estar contentos. Hubo etapas donde lo manejaban los representantes. Los jugadores son del club. Nos sentimos muy felices", continuó cuando le consultaron por la labor del Consejo del Fútbol, que también integran exfutbolistas del club como Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, entre otros. (Télam)