El experimentado Enzo Pérez admitió que en el plantel de River tenían la necesidad de recuperarse "rápido de la goleada con Fluminense" por 5 a 1 en Libertadores y que por eso nada mejor que "hacerlo en el Superclásico".

"Todo Superclásico tiene su película, es un partido especial en que los dos buscan ganarlo. El gol sobre el final, por lo que hicimos en el desarrollo, lo merecimos. Fue friccionado pero era importante ganar y darle una alegría a la gente, que generó una fiesta y todo River se lo agradece", resaltó Enzo Pérez en la conferencia de prensa pospartido.

"En cuanto a lo que pasó después del penal, hablamos bastante con Sergio Romero y Jorge Figal. Hubo mucha gente que se metió, hasta cuerpos técnicos, y para el espectáculo no está bueno. Lo que hizo Agustín Palavecino (festejó el gol en la cara de los dos mencionados) no está bien, pero de los errores se aprende. Nosotros hablamos en la cancha y no está bien de ninguno de los dos lados. Por eso intentamos separar y calmar, pero cuando hay gente que no tiene que estar es difícil", apreció.

Y tras remarcar que no estaba "para nada de acuerdo con la pelea que sucedió, porque ninguno de los dos estuvimos aceptables", se tomó del valor del resultado porque justamente "después de lo qué pasó en Brasil, donde todo se puso en tela juicio y se dudó, pero lo que se diga de la puerta del vestuario para afuera, no tiene que afectar al grupo".

"Acá se hizo una autocrítica, que ayuda al crecimiento, y no nos podíamos quedar con lo qué pasó con Fluminense. Le dije a los chicos que más allá de todo lo que se habló, teníamos que disfrutar porque era un partido de fútbol, un superclásico siendo protagonistas y concentrados", apuntó.

"Y en el primer tiempo fuimos protagonistas. Después, aunque en el segundo se emparejó, siempre manejamos el partido. Nos faltó en la definición. Se dio sobre el final y estamos contentos porque quedaron los tres puntos en casa. Pero nunca pensé que el partido se nos podía ir o podía terminar en empate, porque creímos en nosotros. Estuvimos convencidos de ganarlo", remarcó.

Luego sostuvo que River siempre "es candidato desde el inicio de cada campeonato. Nosotros y algunos clubes más. Somos conscientes que sacamos una diferencia importante pero el campeonato no está definido. Vamos partido tras partido. No coincido con los que dicen que el campeonato está terminado. Los partidos hay que jugarlos".

"En cuanto al penal, Miguel Borja tomó la pelota y tuvo confianza. Después de algún entrenamiento se queda pateando. Se tenía confianza. Me gusta que los delanteros pateen los penales. Viven del gol. No venía teniendo muchos minutos y esto es muy bueno, porque nos dio tres puntos valiosos", señaló.

"Estamos con la alegría inmensa por haber ganado el Superclásico, River es más grande que si Boca hizo tiempo o no. Se habló mucho en la semana y nosotros hablamos en la cancha, donde se definen las cosas. Los protagonistas a veces tenemos que bajar un poco los cambios. Que la gente disfrute, porque tendrán una gran semana", expresó.

"Es que después del partido con Fluminense no hablamos mucho porque venía este partido, pero ya hablaremos porque en la Libertadores no se pueden cometer esos errores", concluyó. (Télam)