Fernando Peralta se consagró en las últimas horas campeón Argentino masculino de ajedrez, por quinta vez, luego de prevalecer en un desempate con Federico Pérez Ponce, por 1,5 a 0,5 puntos.

En el certamen desarrollado en el Palacio de las Aguas Corrientes de la ciudad de Buenos Aires, el ajedrecista bonaerense, de 43 años, se llevó el título, tras empatar ambos en la primera posición, con 8 unidades cada uno.

“Había comenzado muy bien. En un momento había sacado incluso un punto de diferencia, con lo cual estaba bastante ilusionado, pero después perdí una partida muy clara con (Leonardo) Tristán y no pude ganar la siguiente contra Pablo Acosta; pensaba que había dejado pasar mis chances”, contó el deportista oriundo de Lomas de Zamora.

“El campeonato fue muy duro y es normal que los demás pierdan puntos. Podía pasar lo que sucedió al final, de llegar a un desempate, que se definió por detalles”, afirmó Peralta, en diálogo con la web de la Federación Argentina (FADA).

El Gran Maestro, radicado en España, calificó como un “lujo” el certamen y reconoció que continuará “regresando a la Argentina para conectarme con el ajedrez”.

“Haré el esfuerzo y seguiré estando” dijo Peralta, quien anteriormente había festejado en las ediciones 2006, 2018, 2021 y 2022.

“Me asombró la cantidad de comentarios sobre mi llegada, incluso de gente que no conocía que me agradecía; me conmovió bastante un adulto mayor, que se me acercó, me dijo unas palabras y se señaló el corazón, haciendo alusión al amor por mi país”, apuntó el pentacampeón argentino de ajedrez.

