Juan Sebastián Verón y Juan Ignacio "Pepe" Sánchez cerraron anoche, con una charla debate, la primera "Jornada en ciencias aplicadas al deporte" que se realizó en el estadio de Estudiantes y contó con unos 800 participantes.

Tanto Verón, actual vicepresidente del club y capitán ganador de la Libertadores 2009, como Sánchez, campeón olímpico en Atenas 2004 con el seleccionado nacional de básquet, hablaron sobre la "formación" de los deportistas y los "desafíos futuros".

En referencia a la actualidad del deporte y la ciencia, Sánchez sostuvo que "hoy estamos cruzados por un montón de herramientas. La ciencia nos atraviesa como deportistas. Hay un punto donde el jugador quedó a merced de un lenguaje y una lógica del juego que no necesariamente se expresa a partir del que lo hace. El debate es el jugador como artista o el jugador como robot".

"El juego es un arte. Cada vez vemos más cosas organizadas y menos arte. Cuando se logra fusionar el arte con la ciencia que tenemos es donde aparece la magia y uno ve a grandes equipos. La información tiene que servir para hacer mejor al jugador", destacó uno de los emblemas de la generación dorada del básquet argentino.

Por su parte, Verón remarcó que antes "el jugador decidía más allá de lo que el técnico te planteaba, el jugador sabía por dónde ir, no teníamos tanta información. Hoy el rol de un staff es mucho más preponderante de lo que era antes por las herramientas que tiene a mano. Al jugador hay que alimentarlo. El jugador se tiene que equivocar para aprender".

"El club hoy es la última barrera de contención de los chicos, es una lástima que no se potencie ni se invierta para que los clubes puedan tener más chicos, no solo en el fútbol. El club hoy es una contención, llegan los chicos con problemas en las espaldas y buscan un abrazo, una palabra. Si se quisiera se podrían revertir situaciones complejas, sobre todo con los más chicos. Lo que buscamos es cambiarle la vida al deportista. Que una vez que deja de jugar, porque no todos llegan al máximo nivel, se lleven algo como es la educación, terminando el secundario por poner un ejemplo", destacó el vicepresidente estudiantil.

“Pepe” Sánchez también expuso que “el deporte es la gran herramienta que tenemos como sociedad, es un equilibrio para adelante con los más chicos, es el movimiento. Para hacer estos congresos se necesita prestar atención, no hay otra cosa que abrir la cabeza".

Para finalizar la “Bruja” contó: “Encontraba siempre el ´no se puede´. Tardaremos más, tendremos dificultades, pero se puede. Es cambiar la lógica y la comodidad para empezar a caminar y enseñar esta forma de trabajar, con la Educación y el Deporte coordinados, establecer procesos”.

La primera parte de la Jornada tuvo en el escenario principal ubicado sobre el campo de juego de UNO a la doctora Carlota Torrents, Natalia Balagué Serré, Fernando Yuma y Fernando San José mientras que Hernán Bonvicini, integrante del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, cerró con su exposición de la Metodología de entrenamiento en el fútbol profesional, que contó con la colaboración de Christian Serrano, analista de video de la primera división de Estudiantes.

Para la segunda fase del evento, la Jornada sumó un nuevo espacio y hubo disertaciones simultáneas, tanto en el escenario principal como en el auditorio de UNO. Allí se destacaron las exposiciones acerca de "Lesiones musculares en el fútbol", "El modelo Bahía Basket" dictado por el exjugador del seleccionado nacional Juan "Pipa" Gutiérrez, "La mujer deportista", "Lateralidad en el deporte" y "La paradoja de la creatividad" que tuvo como protagonista a Luis Martin, preparador físico de la Selección Mayor de fútbol de Argentina que disputará el Mundial de Qatar. (Télam)