El ya exseleccionador de España, Luis Enrique, dejó en claro hoy que su idea era continuar en el cargo, pero los directivos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) resolvieron su salida luego de la eliminación en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Marruecos.

"Firmé un contrato de 4 años y, tras acabar el Europeo del año pasado me hablaron para renovar y les dije que no, que esperásemos al Mundial y así lo hemos hecho, así que no ha habido indemnización ni nada. Yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión pero al final fueron ellos los que me dijeron que no me renovaban y ya está", dijo Luis Enrique en una nota concedida al streamer español Ibai.

La idea de Luis Enrique es continuar su trabajo como entrenador: "Estoy en un momento en el que me veo las ganas y la fuerza de estar en un club. La selección ha sido un sueño. Si no pasa nada, esperaré a la siguiente temporada y si viene algo que me interese, lo haré. No dejaré de estar relacionado con el mundo del fútbol".

A su vez, el entrenador ex Barcelona hizo un balance de la competencia española en Qatar: "Lo malo que tienen estas competiciones es que en 90 o 120 minutos se puede ir todo al garete. Es evidente que no hicimos un buen partido ante Marruecos, pero saqué una buena conclusión de ese juego", apuntó.

"Estoy muy satisfecho de lo que hemos hecho en estos cuatro años porque generamos una ilusión en la selección. Que podíamos haberlo hecho mejor, seguramente, pero cuando uno da el ciento por ciento tiene que estar conforme", completó. (Télam)