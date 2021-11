Peñarol quedó a un paso de ganar el torneo Clausura de la liga uruguaya al empatar esta tarde frente a Progreso sin abrir el marcador, en el estadio Parque Abraham Paladino, de Montevideo, en uno de los partidos que abrió la 14ta. y penúltima fecha del certamen.

Los 'mirasoles' suman 29 unidades tras igualar con el dueño de casa, que suma 25 y que por ahora quedó como escolta junto a Cerro Largo. Y si este último pierde con Montevideo City Torque el próximo lunes serán ganadores del Clausura a falta de una fecha.

El que obtenga este torneo deberá enfrentar a Plaza Colonia, que conquistó el Apertura, y el vencedor dirimirá con el primero de la tabla anual (por ahora es puntero el propio Peñarol) el título de Campeón 2021.

Peñarol, con el ingreso en el segundo tiempo del volante argentino Damián Musto (ex Quilmes y Rosario Central, entre otros), no se coronó ganador en esta jornada porque no logró vencer a Progreso, que le opuso un juego de mucha presión, que tornó muy brusco el desarrollo del encuentro, que terminó con cinco amonestados en el líder y cuatro en el local.

En el otro cotejo de la tarde, Cerrito se impuso en su visita a Deportes Maldonado por 1 a 0, en el estadio Domingo Burgueño Miguel, por medio de la definición de Esteban Da Silva.

El conjunto local contó desde el inicio con la presencia del delantero Lucas Viatri (ex Boca, Banfield y Estudiantes de La Plata); el arquero Danilo Lerda (ex Talleres de Córdoba); y el extremo izquierdo Hernán Toledo (ex Vélez, Lanús y Banfield).

La 14ta. fecha continuará mañana con los partidos Sud América - Rentistas; Liverpool (U) -Nacional y Plaza Colonia - Wanderers (U); el lunes proseguirá con Cerro Largo - City Torque y el martes cerrará River Plate (U) - Villa Española y Fenix (U) - Boston River.

= Posiciones del Clausura:

1) Peñarol 29 puntos; 2) Cerro Largo y Progreso, 25; 4) Nacional 24; 5) Wanderers (U) 23; 6) City Torque 21; 7) Boston River yCerrito, 18; 9) Plaza Colonia, Fenix (U) y Deportivo Maldonado, 17; 12)Rentistasy Liverpool (U), 14; 14) River Plate (U) 13; 15) Sud America10; 16) Villa Española 5.

