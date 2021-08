Peñarol le ganó hoy de local a Cerro Largo por 1 a 0 y escaló al tercer lugar del torneo Apertura del fútbol uruguayo, en el arranque de la 13ra fecha.

El mediocampista Pablo Cepellini convirtió el gol a los 19 minutos de la segunda etapa. Fue el sexto triunfo del equipo montevideano en el certamen.

En Peñarol jugaron los argentinos Damián Musto (ex Quilmes) y Ariel Nahuelpán (ex Tigre) y en la visita fueron relevos Agustín Heredia (ex Boca Juniors) e Ignacio Vázquez (ex All Boys).

El triunfo catapultó a Peñarol a la tercera ubicación del torneo uruguayo, con la suma de 24 puntos.

En el otro partido que se jugó hoy, Progreso igualó ante Rentistas, 2 a 2, de local. Bryan Bentaberry (35m PT, en contra de su propia valla) y Emiliano Villar (17m ST) marcaron para el visitante y lo igualaron Luciano Rodríguez (46m PT) y Lucas Morales (37m ST).

La fecha seguirá así:

Mañana:

River Plate-City Torque (15 horas)

Domingo:

Liverpool-Villa Española (15) y Cerrito-Nacional (18).

Lunes:

Sud América-Wanderers (12:45) y Plaza Colonia-Boston River (15).

Martes:

Deportivo Maldonado-Fénix (15).

Posiciones: Plaza Colonia, 29 puntos; Nacional, 26; Peñarol, 24; Liverpool, 23; River Plate, 21; City Torque y Cerro Largo, 18; Wanderers, 17; Rentistas, 16; Cerrito, 15; Fénix, 14; Deportivo Maldonado, 12; Progreso y Sud América, 11; Boston River, 10; y Villa Española, 7. (Télam)