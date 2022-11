El histórico ex delantero Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, aseguró hoy que la selección brasileña ganará el Mundial de Qatar 2022 que iniciará el 20 de noviembre próximo. "Faltan solo diez días para la Copa del Mundo y no veo la hora de ver a nuestra selección nacional salir al campo. Incluso pueden pensar que estoy demasiado confiado, pero siento que veremos a Brasil ganar nuevamente", señaló Pelé en su cuenta de la red social Instagram

El triple campeón mundial acompañó sus palabras con una fotografía donde aparece de joven levantando el trofeo Jules Rimet en un vehículo descapotable en su paso por el Arco del Triunfo de París. El ex jugador con récord Guinness de mayor cantidad de copas del mundo ganadas, manifestó estar ansioso por ver el debut de la "Canarinha", que tendrá lugar el 24 de noviembre frente a Serbia dentro del Grupo G, que completan Suiza y Camerún. "La última vez que usé la camiseta de la selección brasileña inauguramos las tres estrellas en el escudo, ahora tenemos cinco

No puedo esperar a ver esta camiseta de seis estrellas", dijo. Después de retirarse definitivamente en 1977, "O Rei" recibió numerosos galardones y reconocimientos, tales como el Premio Internacional de la Paz (1978) o el de Atleta del Siglo (1980) En la actualidad, Pelé sigue su recuperación tras operarse de un tumor en el colon y luego de someterse a un tratamiento de quimioterapia. Su salud se ha visto afectada también por problemas en la columna, la cadera y la rodilla, además de sufrir una crisis renal que provocó su ausencia pública

NY/FG/GAM NA