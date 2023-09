El ex mediocampista colombiano de Boca Mauricio "Chicho" Serna reveló, en un programa radial, la "inteligencia" que hacía para pegarle en el tobillo lesionado a Pablo Aimar, que intentaba engañar al jugador boquense vendándose el sano. En el programa el "Show de Boca" en Radio Splendid, el laureado jugador "xeneize" contó como develó que el "Payasito" se vendaba el tobillo sano con el fin de engañar a los rivales que buscaban pegarle en la lesión que lo afligía. En la emisión partidaria boquense, Alejandro Fantino confesó que recibió un llamado de Mauricio Serna para que le averigüe cual tobillo le dolía al mediocampista de River porque el colombiano deducía que se vendaba el tobillo sano en forma de engaño. El conductor televisivo continuó con su relato y afirmó que convenció a Gastón Recondo para que le confiese cuál era el tobillo débil de Pablo Aimar: "Le duele el derecho pero tiene vendado el izquierdo, el que no tiene vendado es el que le duele", fue la confesión del compañero de Fantino. Asimismo, Fantino agregó que lo llamó a Serna y le dijo: "Chicho, pégale en el que no tiene vendado que es el que le duele". El ex mediocampista de Boca y de la selección colombiana, entre risas, afirmó que esa era la manera de parar a un jugador de la calidad del "Payasito" y, más aún, con la diferencia de edad que había entre el número cinco boquense y el enganche riverplatense. AMP/AMR NA