El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó la sanción que le había impuesto al ex delantero de Boca Cristian Pavón por los incidentes ante Atlético Mineiro en la Libertadores 2021 y no podrá disputar la actual edición de 2023 por seis fechas ya que al irse del Xeneize no participó de la última copa. Hay que recordar que el Mineiro disputará la Fase 2 de la copa en Venezuela, la ida, ante Carabobo este 22 de febrero y la vuelta el 1 de marzo por un lugar en la Fase 3, en donde podrá tener como rival a Universidad Católica de Ecuador o Millonarios de Colombia. Según algunos medios brasileños, el "Galo" podría apelar este fallo para que Pavón sea parte de los convocados para el duelo internacional, pero no lo hará y lo enfrentará con los futbolistas disponibles

De esta manera, el ex Colón estaría en condiciones de sumarse recién para la tercera fecha de la fase de grupos, en caso de pasar las rondas preliminares. Pavón fue sancionado por el TAS cuando fue parte de los incidentes entre futbolistas y directivos Xeneizes con la delegación del equipo local tras la polémica derrota por los octavos de final en la definición desde el punto de penal por 3 a 1, después de empatar 0 a 0 en los dos encuentros. FIG/SPC NA