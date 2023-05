Paula Pareto, campeona olímpica y mundial de judo, encabezó la delegación argentina juvenil que viajó a Brasil para participar en el Campus de Entrenamiento en San Pablo con judocas de ambos países.

Pareto, medalla de bronce en Beijing 2008 y oro en Río 2016, se sumó a fines del 2022 al Programa DAR (Programa de Desarrollo al Alto Rendimiento) del Enard y comenzó a trabajar con las jóvenes promesas de su deporte.

Junto a la entrenadora Oritia González, Paula tuvo su primera experiencia internacional en su nuevo rol. "Fue un Campus que le sumó a todos los chicos de Argentina y Brasil. Hicimos un ‘torneito’ y ese es un incentivo muy importante. Los chicos se sintieron bien y yo los vi muy bien. Volvimos con muchas cosas para analizar y mejorar, pero contentos", explicó Pareto a prensa del Enard.

Para los doce judocas argentinos -seis mujeres y seis varones- que se entrenaron en el país vecino gracias al programa del Enard, tener como técnica del proyecto a una referente del deporte nacional fue muy valioso. Del 24 al 31 de mayo, la delegación brasileña devolverá la visita para un nuevo entrenamiento de intercambio internacional en el Cenard.

MIRÁ TAMBIÉN Colon recibirá mañana a Banfield en Santa Fe en la continuidad de la Liga Profesional

"Les dije a los chicos que aprovechen porque tal vez para ellos es una normalidad, pero no lo es. Nuestra generación no tenía estos apoyos (del Enard). Lo entendieron porque entrenaron de la mejor forma. La idea es que sea el primero de muchos y eso va a generar muy buenos deportistas no sólo en Judo, sino en todas las disciplinas", amplió la Peque, de 37 años.

Pareto, que además es médica, agregó que "no hacés el duelo de dejar el deporte como atleta porque seguís estando en el tatami, aunque sea del otro lado. Somos todos un equipo y vamos para el mismo lado".

"Hoy me toca formar parte desde otro lado y los chicos prestan mucha atención, hacen lo que uno les dice. Me siento incorporada a esa forma de trabajo y estoy contenta de seguir formando parte del equipo”, finalizó la campeona olímpica y mundial. (Télam)