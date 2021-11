Patronato de Paraná cortó esta noche una sequía de 12 partidos y derrotó por 2-0 a un híbrido Colón de Santa Fe, en partido correspondiente a la fecha 19 del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

En el estadio Presbítero Grella de la capital entrerriana, el equipo local sacó provecho de su mejor rendimiento en la primera parte y se impuso con los tantos de Gabriel Gudiño (22m.) y Junior Arias (43m.).

De este modo, el conjunto que orienta el DT Iván Delfino llegó a las 20 unidades en la clasificación y mejoró, obviamente, su situación en el promedio.

Patronato regresó al triunfo después de 12 partidos (13 si se contabiliza empate y eliminación en cuartos de final de Copa Argentina con Boca Juniors), pues el anterior festejo databa de un 1-0 ajustado sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, en la sexta fecha.

MIRÁ TAMBIÉN Minissale dijo que partido con Boca será una excelente prueba para despegue de Argentinos Juniors

El equipo entrerriano lo ganó en forma justificada desde el arranque. Porque el mediocampista Gudiño fue importante con las escaladas por derecha; su compañero Matías Pardo desequilibró por izquierda y el tándem Arias-Sosa Sánchez inquietó a una defensa 'sabalera' que lució desordenada.

En una de las primeras acciones de riesgo, el elenco local abrió la cuenta, luego de que el uruguayo Sosa Sánchez cediera atrás en forma inteligente para el remate de Gudiño, que cruzó la pelota lejos del alcance del guardavallas Burián.

Click to enlarge A fallback.

Colón no tuvo chances de reaccionar. El último campeón del fútbol argentino (ganador de la Copa de la Liga Profesional) lució desinflado, sin posibilidades de ser profundo, más allá de que movió bien el balón en la zona central.

Además, el conjunto del 'Barba' Domínguez se exhibió distraído en defensa y terminó pagando caro otra desatención, cuando perdió la pelota en la salida y posibilitó que Gudiño enviara un centro desde la derecha que fue conectado por el uruguayo Arias para ampliar la ventaja.

MIRÁ TAMBIÉN La AFA repudió los hechos de violencia en el Federal A que terminó con un DT baleado

En la segunda mitad, el elenco santafesino, que continúa con 29 puntos en la tabla, buscó adelantar sus líneas e introdujo cambios ofensivos. Pero ninguna de las variantes surtió efecto, porque Patronato eligió salir de contra y -aún así- dispuso de mejores ocasiones como para aumentar la pizarra.

-Síntesis-

Patronato: Matías Ibáñez; Martín Garay, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez y Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Fabio Vázquez, Héctor Canteros y Matías Pardo; Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Alexis Castro, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Mauro Formica; Facundo Farías y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el primer tiempo: 22m. Gudiño (P); 43m. Arias (P).

Cambio en el primer tiempo: 35m. Lucas Beltrán por Morelo (C). En el segundo; antes del inicio, Yeiler Góez por Castro y Cristian Ferreira por Formica (C); 28m. Nicolás Franco por Arias (P); 32m. Santiago Pierotti por Lértora y Facundo Mura por Meza (C); 38m. Damián Lemos por Pardo (P); 42m. Lautaro Geminiani por Gudiño (P)

Amonestados: Meza, Lértora (C) Pardo, Arias, Benítez (P)

Estadio: Presbítero Grella (Paraná)

Arbitro: Nazareno Arasa (Télam)