Patronato de Paraná asumirá hoy un nuevo desafío en su historia cuando enfrente en su estadio a Botafogo, el actual puntero del Brasileirao, en el partido de ida de la serie que clasificará a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará a partir de las 19 en el estadio Presbítero José Grella, de Patronato, será arbitrado por el boliviano Gery Anthony Vargas Carreño y televisado por DSports.

Patronato llega a la segunda competencia más importante del continente al quedar tercero en el Grupo H de la Libertadores, gracias a la victoria en Colombia ante Atlético Nacional por 1 a 0 en Medellín, en la última fecha de la fase de grupos.

Semanas atrás había tomado las riendas del plantel rojinegro el entrenador y periodista Rodolfo De Paoli, y, en un mes, logró tres victorias y dos derrotas, lo que mantiene el desarrollo irregular del equipo en lo que va de la temporada.

El equipo de Paraná se hace fuerte cuando juega en su cancha, pero no logra mantener la fuerza al presentarse de visitante, condición en la que no gana desde el 22 de abril (1-0 ante All Boys).

El partido tendrá un operativo de seguridad especial debido a que se espera el arribo de entre 600 y 800 hinchas del Botafogo.

Botafogo quiere mantener el invicto en la Sudamericana luego de 2 victorias y 4 empates en el Grupo A, donde clasificó detrás de Liga de Quito, para continuar su racha de 12 partidos sin conocer la derrota (la última vez el 17 de mayo, 3 a 2 frente al Athletico Paranaense por la Copa de Brasil).

En el Brasileirao, el conjunto de Río de Janeiro sólo perdió 2 de las 14 fechas, está puntero con 36 unidades y viene de ganarle el domingo último a Gremio en Porto Alegre (2-0) lo que extendió a 10 puntos la diferencia con sus perseguidores.

- Probables Formaciones -

Patronato: Julio César Salvá; Lautaro Geminiani, Nicolás Domingo, Sergio Ojeda y Lucas Kruspzky; Juan Barinaga, Gastón Novero, Damián Arce, Fabio Vázquez y Juan Cruz Esquivel; Jorge Váldez Chamorro. DT: Rodolfo De Paoli.

Botafogo: Lucas Perri; Leonel Di Plácido o Rafael, Víctor Cuesta, Adryelson y Hugo; Eduardo, Tche Tche, Marlon Freitas y Tiqinho Soares, Junior Santos y Luis Henrique. DT: Bruno Lage.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

Cancha: Presbítero Bartolomé Grella, de Patronato.

Hora de inicio: 19.

TV: DSports. (Télam)