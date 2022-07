Los dirigentes de Patronato de Paraná presentarían ante la LPF un video que reúne los errores del árbitro Jorge Baliño y pedirían la repetición del partido que perdió el martes ante Barracas Central, 2 a 1 por la décima fecha del torneo, y que terminó con incidentes y la detención de cuatro jugadores del plantel.

El video, ya publicado por distintos medios en sus páginas web, no se detiene en los fallos más polémicos (los goles anulados y el penal a favor de Barracas) sino que reúne 18 jugadas en las que el equipo de Facundo Sava se consideró perjudicado.

"No saca amarilla/roja a Arce", "foul inexistente de Lozano", "no cobra foul sobre Rodríguez ni saca amarilla a Calderara", "cobra foul inexistente a Castro", "cobra foul inexistente a Acevedo", "cobra foul inexistente a Guasone", "cobra un offside inexistente de Rodríguez, levantando la bandera el línea y no dejando finalizar la jugada para luego revisarla", "cobra foul inexistente de Rodríguez".

"Foul no cobrado a Medina", "foul de Calderara a Lozano por el que debió ser expulsado", "foul inexistente de Rodríguez", "cobra el lateral al revés", "era corner y cobra saque de arco", "foul no cobrado a Rodríguez", "no otorga ley de ventaja", "en el tiro libre previo al segundo gol de Barracas, Rincón empuja a Sosa".

Finalmente, en la detallada enumeración de perjuicios, se eleva una queja por la adición de solamente "cuatro minutos" cuando "hubo más de cuatro minutos en la revisión del VAR y hubo ocho cambios en cinco ventanas, tres de Barracas y dos de Patronato".

La presentación del video reforzaría la intención del club de Paraná de que el partido vuelva a jugarse.

"Vamos a presentar una queja a la AFA por las vías administrativas correspondientes. Nos parece que no fue nada justo lo que pasó el otro día, por lo que estamos analizando lo que vamos a reclamar", dijo Dante Molina, vicepresidente de Patronato, a TyC Sports.

"Pensamos que lo que pasó en el partido amerita que vuelva a jugarse. Es nuestra postura y es lo que vamos a reclamar", añadió.

Una vez finalizado el partido hubo un enfrentamiento entre Sava y Baliño, por un lado, y entre el equipo y la policía, por el otro, por el que terminaron detenidos cuatro jugadores (Juan Barinaga, Matías Pardo, Axel Rodríguez y Justo Giani) y el entrenador de arqueros Damián González; aunque salvo el DT ninguno fue informado.

Patronato, último en la tabla de promedios para el descenso, recibirá el domingo a Boca por la undécima fecha de la LPF. (Télam)