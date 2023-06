Patronato se clasificó esta noche a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana al derrotar como visitante por 1 a 0 a Atlético Nacional de Medellín y finalizar así en la tercera posición del Grupo H en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con el único tanto de Cristian González de cabeza, a los 36 minutos del complemento, el conjunto entrerriano se convirtió en el primer equipo argentino que milita en segunda división que avanza de ronda en alguna competencia internacional

Además, Patronato se vio beneficiado también por el 4 a 1 que Olimpia de Paraguay le propinó como local a Melgar de Perú. En el primer tramo, el equipo de la Primera Nacional se resguardó bien y cubrió el cero en su propio arco, a pesar de que los colombianos llegaron mucho más e insistieron en su campo

El "Patrón" tuvo algunas oportunidades, pero no supo como culminar en los últimos metros de la cancha. Cuando faltaban diez minutos para el final del partido, Patronato encontró el milagro en el partido: un centro desde el tiro de esquina de Nazareno Solís y el defensor central González anticipó a todos con un frentazo que venció a Kevin Mier para el 1 a 0 final. Esta es la síntesis: Copa Libertadores. Grupo H. Fecha 6. Atlético Nacional 0 - Patronato 1. Estadio: Atanasio Girardot. Árbitro: Paulo Zanovelli (Brasil). VAR: Daiane Muniz (Brasil). Atlético Nacional: Kevin Mier; Édier Ocampo, Sergio Mosquera, Cristian Devenish, Andrés Salazar; John Duque, Jhon Solis; Nrahian Palacios, Juan Torres, Jader; Jayder Asprilla. DT: Paulo Autuori. Patronato: Julio Salvá; Matías Ruiz Díaz, Sergio Ojeda, Cristian González, Lucas Kruspzky; Lautaro Geminiani, Fabio Vázquez; Nazareno Solís, Damián Arce, Juan Cruz Esquivel; Enzo Díaz. DT: Rodolfo De Paoli. Gol en el segundo tiempo: 36m C.González (P). Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Valentín Pereyra por Arce (P) y Juan Barinaga por Kruspzky (P); 17m Kevin González por Esquivel (P) y Tomás Ángel por Asprilla (AN); 18m Yair Mena por Palacios (AN); 22m Gastón Novero por Vázquez (P); 24m Álvaro Angulo por Salazar (AN) y Óscar Perea por Jader (AN); 34m Yeiler Goez por Duque (AN); 41m Jorge Aruga por Ruiz Díaz (P). FIG/GAM NA