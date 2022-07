Luego de que circulara en los últimos días la noticia de que Daniel Passarella sufría graves problemas de salud, el ex defensor de la Selección argentina rompió el silencio y aseguró que no esta enfermo. "Puedo asegurarles a todos, incluso a los muchos amigos italianos, que estoy bien y que por suerte no tengo ninguna de esas enfermedades de las que ni siquiera sé el nombre. Solo tenía un poco de depresión, sí, porque todos hemos pasado por un mal momento, pero nada más", comentó el ex capitán de Argentina que lideró al equipo en la primer conquista mundial en 1978. En el mismo sentido, agregó: "A cualquiera le puede pasar estar triste y quien sabe cuantos millones de personas en el mundo se han sentido tan deprimidas como yo, pero de aquí es necesario ir más allá". Durante los últimos días, se había instalado que el "Kaiser" sufría de Alzheimer, Parkinson y una enfermedad similar al ELA, algo que generó gran preocupación en el mundo del fútbol. Esto hizo que Giancarlo Antognoni, ex compañero de la Fiorentina, se comunicara con el ex presidente de River: "Recibí un mensaje de Gianca, porque él también estaba preocupado. Y le respondí ‘no te preocupes, no pasa nada, porque Daniel sigue para muchos años ". "Tengo 69 años, vi de todo y ya no me sorprende nada. Conozco al mundo de los medios y sé que hay cada vez gente que quiere impactar con noticias de todo tipo, especulando especialmente con figuras famosas", expresó en diálogo con La Gazzetta dello Sport. Además, Passarella reconoció que esta pensando en viajar al Mundial de Qatar 2022 ya que aceptó una invitación especial de la FIFA y aseguró que quiere volver a Florencia, Italia. "Espero que pronto. Si no lo hago antes, vendré después de ir a la reunión de la FIFA. Quiero mostrarle a mi hijo Luca y a mi sobrino Ignacio lo hermosa que es Florencia. Pero no digas que lo hago porque no puedo viajar solo, porque como le escribí a mi amigo Gianca Passarella durará mucho", cerró. LG/SPC NA