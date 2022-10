Parma, con el defensor argentino Cristian Ansaldi de titular, derrotó a Bari por 1 a 0, de local, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Italia de fútbol, segundo certamen de importancia en la península.

El gol de Parma fue logrado por el atacante polaco Adrian Benedyczak a los 29 minutos de la primera etapa.

En otro de los partidos jugados hoy, Spezia pasó a la próxima ronda al derrotar a Brescia por 3 a 1, de local.

El martes pasado, Torino goleó como local por 4 a 0 a Cittadella, equipo de la segunda división, y avanzó a los octavos de final.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Olímpico de Turín, y los tantos de Torino fueron marcados por del serbio Nemanja Radonjic, a los 21 minutos del primer tiempo, el italiano Pietro Piellegri, a los 10 del segundo período, el neerlandés Perr Schuurs, a los 31 de la parte final, y el checo David Zima, a los 35 del complemento.

En Cittadella, el argentino Santiago Visentín estuvo en el banco de suplentes.

Previamente, Genoa superó en el estadio Luigi Ferraris de Génova a Spal por 1 a 0, en choque entre equipos de la Serie B, que se definió por la anotación del islandés Albert Gudmundsson, de tiro penal, a los 46 minutos de la primera etapa.

Los resultados de los partidos válidos por los 16avos de final de la Copa Italia jugados hoy fueron los siguientes: Spezia 3 - Brescia1; Parma 1- Bari 0 . Más tarde: Udinese vs. Monza

El jueves: Cremonese vs. Modena, Sampdoria vs. Ascoli y Bologna vs. Cagliari

Todas las instancias de la Copa Italia se llevan a cabo a partido único, a excepción de las semifinales, que se desarrollan con encuentros de ida y vuelta.

El último campeón de la Copa Italia es Inter, que superó en el cotejo decisivo a Juventus por 4 a 2, y la final de la presente edición se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Roma, el 24 de mayo venidero. (Télam)