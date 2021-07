El mediocampista Leandro Paredes se refirió hoy a la obtención de la Copa América con la Selección argentina, que quedó "en la historia del país", y resaltó la figura de Lionel Messi, a quien afirmó que nunca había visto "tan contento" como durante el certamen continental. "Veo muy feliz al pueblo argentino y para todos nosotros es una alegría enorme, así que lo estamos festejando al máximo. La clave fue el grupo que formamos, hicimos un grupo fantástico, ya hace dos años que estamos juntos y creo que hemos crecido muchísimo", manifestó Paredes en declaraciones a TyC Sports. Y agregó: "Pasamos 45 días hermosos, del primero al último, y terminar coronándolo como lo hicimos es algo increíble. Nos divertíamos muchísimo". "Ni en el mejor de los sueños sale tan perfecta la final como lo fue: jugar en Brasil con la Selección, en el Maracaná y encima ganarla. Somos conscientes de que quedamos en la historia del país", continuó el mediocampista del elenco albiceleste. En cuanto al capitán Lionel Messi, señaló: "No solo nosotros, sino que los 45 millones de argentinos querían que Leo ganara un título con la Selección Argentina". "Nunca lo vi tan contento y mucho menos durante 45 días, disfrutó muchísimo estar con nosotros. Fue como un viaje de egresados, para nosotros fue una Copa América soñada", remarcó Paredes. En esa línea se expresó también respecto a Ángel Di María, autor del gol decisivo en el Maracaná: "Estoy muy feliz por él, sé todo lo que luchó para estar en esta Selección, las ganas que tenía de venir y lo que sufrió tanto él como su familia". Por otra parte, el ex volante de Boca se refirió al encuentro con Messi y Neymar luego de la consagración. "Con Ney habíamos arreglado cambiar la camiseta. Al final del partido no pudimos hacerlo porque yo estaba en la cancha festejando, pero cuando fui a buscar mi teléfono al vestuario para hablar con mi familia vi que había un mensaje de él que me esperaba afuera, entonces volví para encontrarlo", relató. En tanto, contó de qué se trató la charla: "Hablamos de cómo estábamos, cómo andaba la familia, qué íbamos a hacer en las vacaciones y lo que habíamos hecho en estos 45 días. Fue más de otra cosa que de la final misma, con eso te das cuenta la clase de persona que son los dos". Paredes también elogió al DT Lionel Scaloni, para quien solo tiene "palabras de agradecimiento": "El entrenador hizo muchos cambios en el transcurso de la Copa América y todos respondieron de la mejor manera", dijo. "De eso se trata: los 28 dieron muestras de que están preparados para jugar en la Selección Argentina", concluyó el futbolista, que reveló que se tatuó la imagen de la Copa en una de sus piernas. FG/OM NA