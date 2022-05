Athletico Paranaense y Libertad se clasificaron en primer y segundo lugar del grupo B de la Copa Libertadores al golear a Caracas y The Strongest, respectivamente.

En el estadio Arena da Baixada, de la ciudad de Curitiba, Paranaense, con el argentino Tomás Cuello entre sus titulares, goleó 5 a 1 a Caracas y se clasificó primero al llegar a los 10 puntos con la mayor cantidad de goles a favor.

Los locales marcaron la distancia con dos goles de Pablo, dos de Christian y el restante de Pablo Rocha, mientras que Carlos Rivero descontó para los venezolanos.

Mientras que en Asunción, Libertad, con los argentinos Alexander Barbosa y Bautista Merlini entre sus titulares, venció por 3 a 1 a The Strongest, que tuvo a Juan Bautista Cascini, Luciano Ursino, Enrique Triverio y Gabriel Esparza desde el comienzo.

Libertad, dirigido por Daniel Garnero, se aseguró el segundo puesto con dos goles de William Mendieta, uno del ex Racing Lorenzo Melgarejo y el restante de Jusino en contra, mientras que los conducidos por el también ex Independiente, Cristian Diaz igualaron gracias a un tanto del ex Temperley, Ursino.

Libertad también alcanzó los 10 puntos, pero por diferencia de gol quedó en segundo lugar.

(Télam)